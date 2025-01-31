بتكلفة 5 ملايين دولار .. طيران الإمارات تفتتح صالة خاصة في مطار سوفارنابومي في بانكوك

احتفلت طيران الإمارات بافتتاح صالتها الجديدة الخاصة بمسافري الدرجتين الأولى والأعمال بالإضافة إلى أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، في مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، وتُرسي الصالة معياراً جديداً للسفر الفاخر، حيث توفر لعملاء طيران الإمارات تجربة متميزة على الأرض.

وتقع الصالة تم نقلها وتجديدها في أحدث أجزاء المطار، والتي تكلف إنجازها 5 ملايين دولار، في مبنى SAT-1، وتمتد على مساحة 1454 متراً مربعاً، وتستوعب 250 ضيفاً، حيث يمكنها استقبال جميع المسافرين من ركاب الدرجتين الأولى والأعمال على متن رحلتين متزامنتين على متن طائرة الإيرباص A380 العملاقة، وتُعد الصالة أكبر صالة دولية للناقلة خارج دبي.

يمكن لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بالراحة والاسترخاء قبل الرحلة في أجواء راقية على الطراز المميز لطيران الإمارات، مع خيارات لتناول الطعام الفاخر وبيئة هادئة.

كما توفر الصالة مجموعة من وسائل الراحة، بما في ذلك غرف الاستحمام، وخدمة الواي فاي المجانية، بالإضافة إلى تشكيلة كبيرة من الأطعمة والمشروبات التي تشمل أطباقاً محلية ودولية، فضلاً عن الحلويات التايلاندية الكلاسيكية.

وتعد طيران الإمارات واحدة من أولى الناقلات التي انتقلت إلى مبنى SAT-1، والذي يوفر مرافق حديثة ومريحة للمسافرين على أي من رحلات الناقلة الخمس اليومية من بانكوك. وتقع صالة طيران الإمارات في الطابق الرابع من مبنى SAT-1، على بعد خمس دقائق فقط سيراً على الأقدام من بوابات الصعود إلى الطائرة.

ومع إضافة صالة بانكوك، تدير طيران الإمارات الآن 41 صالة مطار حول العالم، بما في ذلك سبع صالات في مطار دبي الدولي 34 صالة عبر شبكتها العالمية. كما تقدم الناقلة للعملاء المؤهلين إمكانية الوصول إلى صالات الشركاء في وجهات مختارة.

وهذا العام، تحتفل طيران الإمارات بمرور 35 عاماً على بدء خدماتها إلى تايلاند، وعلى مدار هذه السنوات، عززت الناقلة التزامها بتنمية السياحة والأعمال في مركز السفر الرئيسي في جنوب شرق آسيا. وتشغل الناقلة خمس رحلات يومياً بين دبي وبانكوك، باستخدام مزيج من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777، فضلاً عن رحلتين يومياً إلى بوكيت وخدمة يومية بين بانكوك وهونج كونج.

وتوفر طيران الإمارات، التي تتمتع بأكبر سعة مقاعد بين الناقلات العالمية المتجهة إلى بانكوك ومنها، أكثر من 870 مقعداً يومياً في الدرجتين الأولى والأعمال على رحلاتها من وإلى المدينة. وتعزز سعة المقاعد الفاخرة الواسعة مكانة طيران الإمارات باعتبارها الناقلة الأجنبية الرائدة في مجال السفر الفاخر من وإلى بانكوك، وهو ما دفعها إلى توسيع مرافق صالاتها في المطار لاستيعاب العدد المتزايد من ركاب الدرجتين الأولى والأعمال.

كما تعد بانكوك ثاني أكبر وجهة لطيران الإمارات من حيث سعة مقاعد الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، مما يسلط الضوء على شعبية هذا المسار والطلب القوي على السفر المميز.

يمتد السفر مع طيران الإمارات إلى ما هو أبعد من تجربة الطيران، حيث يستمتع ركاب الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بالفخامة من الباب إلى الباب مع خدمة السائق المجانية وذلك ضمن نطاق 60 كيلومتر من مطار سوفارنابومي، مع تطبيق رسوم إضافية على المسافات التي تتجاوز هذا النطاق، إلى جانب مكاتب إنجاز إجراءات السفر الحصرية. وعلى متن طائرات الإمارات A380، تشمل التجربة المميزة الصالون الجوي، وأجنحة الدرجة الأولى الخاصة، ومرافق الشاور سبا الفاخرة، ونظام الترفيه الحائز جوائز ice الذي يضم أكثر من 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب.

الدخول إلى الصالة متاح مقابل رسوم وذلك عبر زيارة الموقع الالكتروني www.emirates.com