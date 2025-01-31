فلاي دبي و"الترامين سيستمز" توقعان اتفاقية لبرامج السجلات الإلكترونية

وقعت فلاي دبي وشركة "الترامين سيستمز" المتخصصة في برامج السجلات الفنية الإلكترونية، اتفاقية لتوفير حلول مبتكرة وخدمات السجل الرقمي للناقلة.

وسيعمل الحل الرقمي لشركة "الترامين سيستمز" على دعم جهود فلاي دبي للاستثمار في التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والدقة الإضافية بالإضافة إلى التزامها المستمر بأعلى معايير السلامة.

سيمكن الانتقال إلى السجل الرقمي فلاي دبي من تحسين إمكانية الوصول إلى بيانات الطيارين والمهندسين والتقليل من المسح اليدوي لصفحات السجل الورقية. مع الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات ما يؤدي إلى تحسينات في عملية اتخاذ القرار في الناقلة.

وقال تيم سبيرز، نائب رئيس أنظمة الطائرات في شركة "الترامين سيستمز": نحن سعداء بفلاي دبي كأحد شركائنا لتعزيز تواجدنا في دبي وتؤكد بشكل أكبر على قدرتنا لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة في صناعة الطيران. ونحن نتطلع إلى هذه الشراكة مع فلاي دبي لتحقيق نتائج متميزة وشراكة ناجحة".

ومن جهته قال كريستيان هول، نائب الرئيس للهندسة في فلاي دبي: "بفضل شراكتنا وتعاوننا مع "الترامين سيستمز" نحن في فلاي دبي ملتزمون بتبني أفضل الممارسات الرقمية لتعزيز كفاءتنا التشغيلية. سيسمح تنفيذ هذا الحل الرقمي بتتبع البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات المتقدمة والأداء الأمثل بالإضافة إلى فوائد الامتثال الإضافية دون الحاجة إلى سجلات ورقية ضخمة ونتطلع إلى دمج السجلات الفنية الإلكترونية في عملياتنا خلال الشهور المقبلة".

تشغل فلاي دبي أسطولًا واحداً يتألف من 88 طائرة بوينغ 737 يخدم أكثر من 125 وجهة في 55 دولة حول العالم في أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وعززت الناقلة قوتها العاملة إلى أكثر من 6000 موظف، منهم أكثر من 1200 طيار وحوالي 600 مهندس.