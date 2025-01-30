409.3 ملايين درهم أرباح «سوق دبي المالي» في 2024

أعلنت شركة سوق دبي المالي عن نتائجها الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل السوق زيادة بنسبة 24% في صافي الربح (قبل الضريبة)، الذي بلغ 409.3 ملايين درهم، مقارنة مع 329.6 مليون درهم في عام 2023.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بأحجام التداول القوية وتدفقات رؤوس المال الوفيرة والزيادة اللافتة في نشاط المستثمرين من شريحتي الأفراد والمؤسسات، والأداء المستقر للسوق، وكذلك تحسن عوائد الاستثمارات.

وحقق سوق دبي المالي نتائج قوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مرسخاً مكانته باعتباره السوق المالية الرائدة في المنطقة. وشهد السوق خلال العام ثلاثة اكتتابات عامة أولية، بما في ذلك إدراج شركة «طلبات» الذي احتل المرتبة الأولى كأكبر طرح عام أولي للتكنولوجيا في العالم لهذا العام.

وحقق مؤشر سوق دبي المالي قفزة قوية بواقع 27.1%، مغلقاً عند مستوى 5,158.67 نقطة في نهاية العام، وهو المستوى الأعلى له منذ سبتمبر 2014، فيما شكّل إنجازاً بارزاً لفترة العقد الماضي.

كما حافظت دبي على مكانتها المتميزة كأفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي. ويعتبر هذا النمو اللافت للمؤشر أكبر مكسب سنوي خلال ثلاث سنوات ويعزز مسار سوق دبي المالي التصاعدي للعام الرابع على التوالي.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال عام 2024 إلى 907 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 32% مقارنة مع 688 مليار درهم في عام 2023. وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 5%، ليصل إلى 423 مليون درهم، في حين نما إجمالي قيمة التداول بنسبة 5.5% ليصل إلى 107 مليارات درهم.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 256 مليون درهم، وبنسبة 3.2% من رأس المال، و97% من إجمالي الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع.

وصرح معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «تشكل النتائج القوية التي حققها سوق دبي المالي إنجازاً مهماً سيعزز مكانة دبي وجهة رائدة تستقطب المستثمرين العالميين، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

حيث عزز سوق دبي المالي موقعه باعتباره السوق المالية الأفضل أداءً على مستوى المنطقة، مواصلاً تحقيق المزيد من النمو، بما يعكس رؤية دبي الطموحة، وبنيتها التحتية العالمية المستوى، إلى جانب التزامها الثابت بتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حد سواء.

وبعد كل ما حققناه من إنجازات، بدءاً من الاكتتابات العامة الأولية التي حققت عوائد قياسية، إلى نشاط التداول القوي، وإطلاق المنتجات المبتكرة وتعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب، سيستمر تركيزنا على جذب رؤوس الأموال العالمية والاحتفاظ بها لتحقيق قيمة مستدامة لكل الجهات المعنية».

أداء مالي قوي

وأعلنت شركة سوق دبي المالي عن تحقيق إجمالي إيرادات قدره 632.3 مليون درهم لكامل السنة المالية 2024، بنمو بلغ 15.5% مقارنة مع العام السابق.

وأسهم الدخل التشغيلي بمبلغ 353.1 مليون درهم من الإيرادات الموحدة، في حين أسهمت عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى بمبلغ 279.2 مليون درهم. هذا وبلغ إجمالي التكاليف باستثناء الضريبة 223 مليون درهم، مقارنة مع 217.9 مليون درهم خلال عام 2023.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسرنا تحقيق هذا الأداء القوي في سوق دبي المالي خلال عام 2024، والذي جاء نتيجة تركيزنا المستمر على الابتكار ونجاح مبادراتنا الاستراتيجية.

وشكل هذا العام نقطة تحول مفصلية لأعمالنا، حيث وسعنا محفظتنا، وأتحنا المزيد من الفرص لمجموعة متنوعة من المستثمرين والجهات المصدرة على حد سواء».

نشاط التداول وأداء السوق

إلى ذلك، سجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى مستوى له منذ عقد كامل، حيث حقق زيادة بنسبة 27.1% مع نهاية ديسمبر 2024، ما يمثل أكبر مكسب سنوي في غضون ثلاث سنوات، وتستمر هذه الزيادة للعام الرابع على التوالي.

واستقطب سوق دبي المالي خلال العام 138,262 مستثمراً جديداً، ما شكّل زيادة قوية بنسبة 120.5% مقارنة مع 62,676 مستثمراً جديداً في عام 2023، مع الإشارة إلى أن 85% من المستثمرين الجدد هم من الأجانب.

حيث أسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 50% من إجمالي قيمة التداول في عام 2024 مقارنة مع 47% في عام 2023 (بحصة رأس مال بلغت 21% من إجمالي القيمة السوقية عند إغلاق السوق بنهاية العام).

إضافة إلى ذلك، شهد السوق زيادة ملحوظة في إقبال المستثمرين من شريحة المؤسسات، حيث ارتفعت حصتهم في قيمة التداول ارتفاعاً كبيراً إلى 65% مقارنة مع 58% في عام 2023.

نمو سوق الاكتتابات العامة الأولية بدبي

شهد سوق دبي المالي عاماً قوياً من الاكتتابات العامة الأولية، مسجلاً ثلاث عمليات إدراج ناجحة، تنوّعت بين الشركات العائلية وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية. وأسهمت هذه الاكتتابات في تعزيز نشاط السوق بشكل كبير.

حيث جمعت شركات باركن وسبينس وطلبات من خلال اكتتاباتها عوائد إجمالية بقيمة 10.48 مليارات درهم، وهو ما شكل زيادة كبيرة مقارنة مع عوائد الاكتتابات العامة الأولية في عام 2023، البالغة 1.97 مليار درهم.

شهدت مشاركة المستثمرين من شريحة الأفراد في سوق دبي المالي نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث أسهم قطاع المستثمرين الأفراد بنسبة 35% من إجمالي نشاط التداول خلال العام الماضي.