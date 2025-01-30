1.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي إنيريجي» واقتراح توزيع أرباح 50%



أعلنت «إن إم دي سي إنيرجي»، الشركة المدرجة التابعة لـ«مجموعة إن إم دي سي» والمالكة لغالبية أسهمها، عن نتائج مالية غير مسبوقة مع إعلان أرباحها لسنة 2024، حيث حققت زيادة ملحوظة في صافي الأرباح بلغت 80 % على أساس سنوي في عام 2024، وقفزت من 780 مليون درهم إلى 1.4 مليار درهم، مع نمو جاء مدعوماً بأداء تشغيلي قوي وتوسع استراتيجي في مشاريع جديدة محلياً وعالمياً.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 14.44 مليار درهم، بزيادة قدرها 82 % بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023. وسجلت أرباح السهم الواحد قفزة كبيرة وصلت إلى 82 %، وبلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 16.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % خلال عام 2024.

ونجحت الشركة في تسجيل معدلات نمو قياسية في صافي الأرباح في الربع الأخير من عام 2024، حيث بلغ صافي الأرباح 502 مليون درهم، بزيادة قدرها 35 % بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023. كما بلغ إجمالي إيرادات الربع الأخير من عام 2024 مستوى غير مسبوق بعد تسجيله 4.7 مليارات درهم، بزيادة قدرها 57 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وفي ضوء الأداء المالي القوي لـ«إن إم دي سي إنيرجي» خلال العام، اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 700 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل توزيعات نقدية بقيمة 14 فلساً لكل سهم. علماً أن نسبة التوزيع البالغة 50 % تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي إنيريجي»: «أطلقت «إن إم دي سي إنيريجي» على مدار عام 2024، العديد من المبادرات الرائدة لترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة المستقبلي. ويأتي هذا الأداء المالي المميز للشركة تتويجاً للتقدم الذي أحرزناه على المستويين التشغيلي والتوسع الجغرافي. نحن فخورون بدورنا في دفع الطموحات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دعمنا الفعال لتركيزها على الاستدامة ونموها الاقتصادي وسنمضي قدماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للوطن من خلال التعاون مع شركائنا لخلق فرص جديدة تسهم في إضافة قيمة حقيقية وتتيح للشركات والأفراد تحقيق النمو والازدهار في عام 2025 وما بعده».