«جاد جلوبال» تبدأ الأعمال الإنشائية لمشروع «171 جاردن هايتس»

أعلنت شركة «جاد جلوبال» للتطوير العقاري، عن تعيين شركة «اس كيه ار» لمقاولات البناء لتنفيذ أعمال البناء الرئيسية في مشروعها الحديث «171 جاردن سيتي»، الذي تصل تكلفته إلى 250 مليون درهم في منطقة «جميرا جاردن سيتي»، الذي تطوره شركة «مراس» المطور الرئيسي للمنطقة.

يضم «171 جاردن هايتس» وحدات سكنية مفروشة بالكامل، تتنوع بين الأستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين.

ويتزامن انطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع «171 جاردن هايتس» مع إعلان «جاد جلوبال» عن تسجيل مبيعات بنسبة 100 % خلال فترة زمنية قياسية، ليكون علامة أيقونية في مسيرة الشركة في قطاع التطوير العقاري في دبي، حيث أعلنت عزمها تنفيذ المزيد من المشاريع في «جميرا جاردن سيتي» خلال عام 2025 والعام المقبل، بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار درهم.

وقال محمد الشيخ، الشريك المؤسس لشركة «جاد جلوبال»: «يسعدنا الإعلان عن تعيين شركة «اس كيه ار» لتنفذ الأعمال الرئيسة في مشروعنا «171 جاردن سيتي». يأتي الإعلان عن انطلاق الأعمال الإنشائية بوقت قياسي منذ الإعلان عنه قبل فترة وجيزة التزامنا الراسخ تجاه عملائنا والوفاء بوعودنا من حيث مواعيد الإنجاز والتسليم ضمن المواصفات التي تم الكشف عنها».

وأضاف محمد الشيخ: «تمثل مشاريعنا الحضرية التزامنا الجديد بإنشاء مجتمعات نابضة بالحياة تتماشى مع رؤية دبي لمستقبل مستدام ومبتكر. نسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم تجربة سكنية تتجاوز التوقعات وتضيف قيمة كبيرة للمشهد العقاري المتطور في المدينة».