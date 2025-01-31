«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» ينطلق غداً

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، بمشاركة أكثر من 300 متحدث من 45 دولة، و150 شركة ناشئة، في برنامج حافل يتضمن أكثر من 250 فعالية في 10 مناطق و5 منصات، تشمل 45 ورشة عمل ودورة تدريبية، إلى جانب 320 اجتماعاً مع نخبة من المستثمرين، بالإضافة إلى عروض أدائية وحفلات موسيقية عالمية.

وعلى مدار يومين، يسهم المهرجان الأكبر من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» تحت شعار «حيث ننتمي»، في ترسيخ التعاون والابتكار في دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز مشاركة منظومة الأعمال المحلية في المشهد الريادي العالمي.

ويستعد لاستقبال أكثر من 12000 زائر من رواد الأعمال الناشئين والطامحين، وتمكينهم من تعزيز إبداعاتهم وأفكارهم المبتكرة.

وحول إطلاق الدورة الثامنة من المهرجان، قالت سارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»:

«يعكس مهرجان الشارقة لريادة الأعمال رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال، وإيمانها بقدرة رواد الأعمال على تحويل التحديات إلى فرص وتجاوز العقبات التي تواجههم.

وفي هذا العام، سنقدم نموذجاً لتقارب العقول والأفكار لتعزيز مكانة الشارقة بيئة حاضنة وراعية لرواد الأعمال، تساعدهم على تحقيق أحلامهم وإحداث تأثير إيجابي في أنحاء المنطقة والعالم».

ويوفر المهرجان منصة عالمية تجمع أكثر من 300 متحدث من 45 دولة.