غرفة رأس الخيمة تبحث دعم التعاون في ريادة الأعمال مع إستونيا

التقى محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس الغرفة التجارية برأس الخيمة، ماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة، وتناول اللقاء الموضوعات ذات العلاقة بعمل غرفة التجارة.

وحرصها على التواصل مع كافة الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالدولة، للتعريف بما تقوم به الغرفة من دعم للمستثمرين ورجال الأعمال والوفود التجارية، ومناقشة مجالات التعاون فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين رأس الخيمة وجمهورية إستونيا.

وأجاب النعيمي عن استفسارات السفيرة، حول آلية دعم التجارة والاستثمار بين رأس الخيمة وإستونيا، والمميزات والفرص الاستثمارية بالإمارة.

كما تطرق أيضاً، إلى الأسباب التي تحفز الشركات والمستثمرين للاستثمار في رأس الخيمة من مزايا وإعفاءات ضريبية، بالإشارة إلى عوامل عديدة ورئيسية تشجع على الاستثمار في قطاعات مختلفة بالإمارة.

وأعربت السفيرة عن رغبتها في توقيع اتفاقية تعاون خلال الفترة القليلة المقبلة، بين غرفة رأس الخيمة وغرفة تجارة إستونيا، لبحث آليات تعزيز التعاون وبناء الشراكات طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية بين الجانبين.