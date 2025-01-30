"كوزمو كوزماتيكس" تكشف عن منشأتها المتطورة في دبي

أعلنت شركة كوزمو كوزماتيكس، إحدى العلامات التجارية العاملة في مجال الجمال في الإمارات، افتتاح منشأتها المتطورة في منطقة دبي للاستثمار، حيث تشكل هذه المنشأة المتقدمة فصلاً جديداً جريئاً في رحلة العلامة التجارية نحو التميز، مما يضع معايير جديدة في صناعة مستحضرات التجميل.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة كبيرة وتضم تكنولوجيا متطورة تشمل الروبوتات والأتمتة المتقدمة. مع قدرة إنتاج سنوية تصل إلى 100 مليون وحدة في مجالات العناية بالشعر، والعناية بالبشرة، والعناية الشخصية، ومنتجات التجميل، فإن هذا الاستثمار يضع كوزمو كوزماتيكس في مقدمة صناعة الجمال الإقليمية والعالمية.

حضر الافتتاح الكبير عملاء من جميع أنحاء العالم، وشمل الحدث كلمات من الدكتور علي أصغر فخر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كوزمو كوزماتيكس، والمدير العام روهيت، حيث سلطا الضوء على التزام الشركة بالابتكار والجودة وتمكين المجتمع.

وقال الدكتور علي أصغر فخر الدين: «تُجسد منشأتنا الجديدة رؤيتنا في دمج الفخامة مع الابتكار، كرمز لالتزامنا بالجودة التي لا تقبل المساومة. هدفي أن يصل منتج من سترلينغ وكوزمو إلى كل منزل».

وكان لدى الحضور الفرصة الحصرية لمشاهدة أول عملية إنتاج مباشرة، حيث شاهدوا عن كثب دقة وكفاءة أحدث تقنيات الروبوتات والماكينات في العمل. تلا هذه المناسبة الاحتفالية وليمة كبرى للاحتفال بنمو الشركة المستمر ونجاحها.