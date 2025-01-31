إنجل آند فولكرز تتوقع استمرار ازدهار سوق العقارات بدبي

أكدت «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية توقعاتها باستمرار نمو وازدهار سوق دبي العقارية خلال عام 2025.

وأكد أحدث تقارير «إنجل آند فولكرز» ارتباط هذه الآفاق الإيجابية بنمو قطاع العقارات الفاخرة، والطلب غير المسبوق على العقارات التجارية، إلى جانب ثقة المستثمرين العالية بسوق الإمارة.

وتواصل دبي تعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة عالمياً للاستثمار العقاري، مستندة إلى ركائزها الاقتصادية المتينة ونموها السكاني، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الحكومة لتشجيع الاستثمار في سوق العقارات.

وقد شهد القطاع العقاري في دبي إقبالاً واسعاً من المشترين المحليين والعالميين. وواصلت مبيعات العقارات الفاخرة ازدهارها، فارتفعت مبيعات العقارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم بنسبة 20,5 % على أساس سنوي.

كما تفوّقت مبيعات الربع الأخير من العام بفارقٍ بسيط على الأداء التاريخي للفترة نفسها من العام السابق في هذه الشريحة. وتشهد دبي تطوير عددٍ من المشاريع الكبرى خلال عام 2025.