«إمباور» تعزز حضورها العالمي بالمشاركة في مؤتمر الطاقة بأمريكا

تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2025 في بوسطن الأمريكية من 3 حتى 6 فبراير 2025 وتنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA ) بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من العالم، تحت شعار «تسريع التحول في مجال الطاقة» وبرعاية ماسية من «إمباور».

وأعلنت المؤسسة أواخر العام الماضي رعايتها الماسية للسنة الثانية على التوالي لمؤتمرات ومعارض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) خلال 2025، حيث تشمل هذه الرعاية الفعاليات الكبرى ضمن الحدث.

ويشارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، في اجتماعات مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق التي تنعقد على هامش المؤتمر كونه عضواً فخرياً لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق، العضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق:

تأتي رعاية الحدث العالمي استمراراً لالتزام «إمباور» ببناء جسور التعاون مع أبرز اللاعبين في صناعة تبريد المناطق حول العالم، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعي الطاقة وتبريد المناطق. كما تُبرز هذه الرعاية مكانة «إمباور» كشركة رائدة وذات دور محوري في قيادة الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح: « شراكتنا المستمرة مع الجمعية الدولية لطاقة المناطق تعكس التزامنا بتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع عبر دعمنا لهذه الفعاليات، إذ نسعى لتسليط الضوء على خبراتنا وحلولنا المبتكرة التي تسهم في تحقيق مرونة أكبر بأنظمة الطاقة وتبريد المناطق في المدن الحضرية والحرم الجامعي والمجتمعات حول العالم. وهذه الرعاية تؤكد دور «إمباور» كشريك استراتيجي في تعزيز مستقبل مستدام لصناعة الطاقة وتبريد المناطق».