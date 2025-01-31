«القابضة» و«أوريون ريسورس بارتنرز» تؤسسان مشروعاً بأبوظبي بـ 1.2 مليار دولار

أعلنت كل من «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و«أوريون ريسورس بارتنرز»، وهي شركة استثمارية عالمية رائدة متخصصة في مجال المعادن والمواد الخام، توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك جديد ومملوك مناصفة بين الشركتين في أبوظبي، بهدف تنفيذ استثمارات استراتيجية في قطاع المعادن والتعدين.

وتعزيز أمن شبكات التوريد محلياً وعالمياً. وتلتزم الشركتان بتوفير رأسمال مبدئي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المشروع.

ومن المقرر أن تعمل شركة «أوريون أبوظبي» التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، على الاستثمار في شركات التعدين من خلال مجموعة متنوعة من فئات الأصول، تشمل الأسهم وأدوات الدين الممتاز والأدوات المرتبطة بالإنتاج كالعوائد والتدفقات، إلى جانب اتفاقيات الشراء.

ويهدف المشروع المشترك إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من المعادن في مناطق جغرافية مختلفة، مع التركيز مبدئياً على الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وفي إطار استراتيجية الاستثمار الخاصة بها، تعتزم «أوريون أبوظبي» إبرام اتفاقيات طويلة الأجل للحصول على المعادن الأساسية، مثل النحاس وخام الحديد عالي الجودة، إلى جانب سلع أساسية أخرى ضرورية لتعزيز أمن شبكات التوريد العالمية ودعم التحول في قطاع الطاقة.

وتماشياً مع مساعي «القابضة» المستمرة للاستثمار في تطوير منصات الأعمال العالمية التي تحقق قيمة مضافة وعوائد مالية مستدامة لإمارة أبوظبي على المدى البعيد، سيصبح المشروع المشترك جزءاً من قطاع البنية التحتية والمعادن الأساسية الذي أطلقته «القابضة» مؤخراً.