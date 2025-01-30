9 مليارات درهم أرباح «المشرق» في 2024 بزيادة 4%

أعلن بنك «المشرق» عن نتائجه المالية للعام 2024، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بقيمة 9 مليارات درهم بعد الضريبة، بارتفاع 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أرباح المشرق قبل الضريبة 9.9 مليارات درهم بزيادة 12%.

وحقق المشرق إيرادات بلغت 13.4 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي، وحافظ على معدل نمو سنوي مركب قوي على مدار ثلاث سنوات متتالية بنسبة 32 %، ما يعكس قدرة وكفاءة المشرق على استغلال الفرص وتنويع مصادر الدخل.

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9% على أساس سنوي على الرغم من خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ما يعكس هوامش البنك القوية على خلفية النمو القوي لميزانيته العمومية.

وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 63% على أساس سنوي إلى 5 مليارات درهم، ما يؤكد التركيز المستمر على تنويع مصادر الإيرادات من خلال أنشطة مختلفة قائمة على الرسوم والمشاركة القوية للعملاء في سوق الصرف الأجنبي والمشتقات والسلع.

وحقق المشرق مكاسب لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم من صفقة استراتيجية من بيع جزئي لإحدى الشركات التابعة له، ما يعكس قدرته على تحديد واستغلال فرص السوق ذات القيمة المضافة.

وشهدت القروض نمواً قوياً بنسبة 18% في عام 2024، وذلك بتمويل كبير من نمو ودائع العملاء.

وارتفع إجمالي الأصول في عام 2024 بنسبة 11% ليصل إلى 267 مليار درهم وزيادة بنسبة 5% على أساس ربع سنوي. كان هذا مدعوماً بالنمو القوي في الإقراض للعملاء الشركات والأفراد. كما نمت الأصول المصرفية للأفراد بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 31 مليار درهم، وزادت الأصول المصرفية للشركات بنسبة 15% لتصل إلى 145 مليار درهم.

وزادت ودائع العملاء إلى 161 مليار درهم، بنمو 10% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، 66% منها ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «في ضوء أداء المشرق خلال عام 2024، برزت مسيرتنا كنموذج للمرونة والابتكار والتميز، وسط بيئة عالمية وإقليمية شهدت العديد من التحديات والتحولات الجذرية. إن الإنجازات الملحوظة التي تحققت في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التزامها المستمر بالابتكار وتوجيهها الراسخ نحو تنويع الاقتصاد، تعكس بوضوح مكانتها المرموقة مركزاً عالمياً رائداً في مجالات المال والأعمال والتكنولوجيا. حقق المشرق هذا العام نتائج مالية استثنائية، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضرائب 9.9 مليارات درهم، مع تسجيل نمو ملحوظ في المبادرات الرقمية والعمليات الدولية. ولا شك أن هذه الإنجازات تعكس التزام المشرق الراسخ بتقديم قيمة مضافة لمختلف الأطراف المعنية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية. سنواصل الاستثمار في تعزيز مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع التحولات، بالتوازي مع السعي المستمر لتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في إعادة تشكيل النظام المالي في المنطقة. نجدد من خلال هذا النهج التزامنا بتعزيز النمو المستدام، وتمكين المجتمعات، ودعم التطلعات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت يتطلب منا التكيف المستمر مع المشهد الاقتصادي المتغير».

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «لقد كان عام 2024 محطة تحولية أخرى في مسيرة المشرق، حيث شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة والتزاماً راسخاً بتقديم قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها، كما أن نمو إيراداتنا بنسبة 24% على أساس سنوي وارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 29% يعكس نجاح استراتيجيتنا وقدرتنا على التكيف والتميز في ظل ظروف السوق المتغيرة. حققنا هذا العام نمواً لافتاً في العديد من الأسواق، بما في ذلك الهند وهونغ كونغ ودول مجلس التعاون الخليجي، كما سجلنا إنجازاً مهماً في باكستان بحصولنا على أول ترخيص للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، في خطوة مهمة في مسيرتنا لتعزيز الشمول المالي. إضافة إلى ذلك، فإن إطلاق المشرق NEO في مصر وتصنيفنا كأسرع علامة تجارية مصرفية نمواً في المنطقة من قِبل «براند فاينانس» يعكسان مكانتنا الريادية في مجال الابتكار وتركيزنا المستمر على تلبية احتياجات عملائنا من خلال حلول مصرفية متطورة».