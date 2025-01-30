"رمضان ديستريكت" يعود في موسمه الثالث مع باقة من الأنشطة الثقافية والترفيهية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تستعد دبي لاستقبال شهر الصيام بفعاليات مختلفة تتراوح بين المناسبات الروحانية والأنشطة الاحتفالية، ويبرز من تلك الفعاليات "رمضان ديستريكت"، الذي ينطلق في موسمه الثالث في 8 مارس المقبل، ليقدم تجربة فريدة تجسّد جوهر الشهر الكريم في تراس بلازا الشهير في أبراج الإمارات جميرا، مع متحف المستقبل كخلفية مذهلة، في فعاليات تدمج بين التجارب الثقافية والطهوية والترفيهية، ويجمع الحضور معاً في أجواء لا تُنسى.

بعد النجاح الهائل الذي حققته المواسم السابعة، تعود "M2L كونسيبتس"، الشركة الرائدة في مجال الترفيه والتسلية والتكنولوجيا ومقرها دبي، لاستضافة فعاليات "رمضان ديستريكت" المميزة. هذا العام، يعد الحدث بمزيد من المعالم والتجارب، ويحتفل بالموروث الثقافي في المنطقة ويدعو الضيوف للتجمع وتكوين ذكريات عزيزة على القلوب مع الأصدقاء والعائلة.

مجموعة مختارة

كما عودتنا فعاليات "رمضان ديستريكت" السابقة، تنتظرنا هذا العالم مجموعة رائعة من المنتجات، مثالية للهدايا أو للعناية الشخصية. ستعرض "لوكسيتان" منتجاتها المميزة للجمال والعناية بالبشرة، مما يقدّم للجميع فرصة حقيقية لإضفاء لمسة شخصية على تجاربهم. كما ستتوفر عطور “Royal Grasse” الفاخرة، إلى جانب مجموعة “Lady D” من القلائد والأساور المميكة وتصاميم الخرز الحصرية من “Miyuki”. وللإطلالة المثالية، تقدم “Pamukme” مجموعة مختارة من الملابس القطنية التركية الفاخرة التي تجمع بين الراحة المثالية والأناقة الدائمة، بينما ستجمع مجموعة ألدو للأحذية ALDO Shoes بين الأناقة والراحة. يمكن للزوار أيضًا استكشاف مجموعات Look.Line، ومنتجات Wild Fabrik الأخلاقية للحياة المستدامة، والعديد من العلامات التجارية الأخرى.

مأكولات شهية

على مدى 16 يوم من الفعاليات والأنشطة، سيضم الحدث مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية. سيكون مطعم وكافيتيريا Love Vibe Cafe & Restaurant المكان المثالي للقاءات الاجتماعية، بينما سيقدم Coffee Matters قهوة طازجة محضرة بعناية، إلى جانب مجموعة لذيذة من الحلويات. ستوفر Paperfig وChoco Berry إبداعات مذهلة بصريًا ومثالية لالتقاط صور إنستغرامية رائعة. سيجلب شاورما أبو العبد نكهات أصيلة لا تُقاوم إلى الطاولة، في حين سينعش The Juice Lab الزوار بعصائره الطبيعية الطازجة والمليئة بالحيوية. سواء كنت تبحث عن وجبة خفيفة سريعة أو وجبة مشبعة، فكل طبق مُعد بعناية لضمان تجربة ممتعة.

ترفيه وتسلية

إلى جانب التسوق وتذوق المأكولات، سيقدم "رمضان ديستريكت" مجموعة من الأنشطة المناسبة لجميع الأعمار. سيستمتع الزوار بأكثر من خمسة عشر لعبة، بما في ذلك غرف الهروب (Escape Rooms) وورش العمل التفاعلية، مما يضمن الترفيه لكل الأجيال.

ستضفي العروض اليومية للموسيقيين والفنانين أجواءً احتفالية مميزة، بينما ستوفر محطات الحناء والخط العربي فرصة لاكتشاف الفنون التقليدية. مع هذا الكم من التجارب الفريدة، يُعد "رمضان ديستريكت" الوجهة المثالية للاحتفال بالشهر الفضيل.