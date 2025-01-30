خبراء دوليون يبحثون في دبي دور البيانات في تطوير الإحصاءات

نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالشراكة مع "شبكة قادة علوم البيانات"، التابعة للأمم المتحدة، ندوة دولية في دبي بعنوان "تسخير آليات علوم البيانات نحو تطوير الإحصاءات الاقتصادية"، بمشاركة مسؤولين في الأمم المتحدة، وعدد من خبراء ومتخصصي البيانات الضخمة، من غينيا الاستوائية وجورجيا ومالاوي وموزمبيق وبيرو ورواندا، وعدد من الدول.

وسلطت الندوة، الضوء على الدور الحيوي للبيانات والإحصاءات في توجيه السياسات واتخاذ القرارات الفعالة، وناقشت أبرز الممارسات المعنية بتوظيف البيانات الضخمة وآليات الذكاء الاصطناعي، التي ستدعم تطوير فرص اقتصادية كبيرة، لما تقدمه من معلومات دقيقة ذات موثوقية عالية، للتوصل إلى رؤى مستقبلية تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الازدهار لدولة الإمارات والعالم.

وشهدت الندوة، عقد جلسات حوارية ملهمة تناولت مواضيع من ضمنها، "الميثاق العالمي للمستقبل والتحول الرقمي للإحصاءات الاقتصادية"، و"رحلة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.. من البيانات إلى الرؤى"، إضافة إلى مناقشة الدور المحوري للبيانات الضخمة في دعم نظم الإحصاء الوطنية في دول العالم.

وأكدت سعادة حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الندوة تأتي ضمن مبادرات المركز، لترجمة توجهات حكومة دولة الإمارات للاستثمار في توظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا وعلوم البيانات، لإحداث تحول حيوي في النظام الإحصائي الوطني، وتحقيق تقدم ملموس في إنتاج بيانات موحدة وعالية الجودة، تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته.

وقالت إن تنظيم الندوة الدولية ضمن الشراكة المثمرة مع اللجان التابعة للأمم المتحدة، يمثل أولى خطوات تفعيل عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهي فرصة متميزة لتعزيز الحوار العالمي الإحصائي، للعمل على إيجاد حلول إحصائية مبتكرة، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية والعالمية، لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات، لمواجهة التحديات العالمية ودعم بناء اقتصاد مستدام.

من جهته، قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن استضافة دولة الإمارات "شبكة قادة علوم البيانات" التابعة للأمم المتحدة تمثل خطوة رائدة نحو استكشاف آفاق جديدة في عالم البيانات ومصادرها البديلة، بما يعزز كفاءة العمليات الإحصائية لإنتاج بيانات رسمية دقيقة وشاملة ضمن إطار مشروع أرقام الإمارات الموحدة، تدعم اتخاذ القرارات وصياغة السياسات والتخطيط الإستراتيجي.

وأشاد ستيفان شوينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، خلال كلمة افتتاحية، بجهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في استضافته للندوة الدولية "تسخير آليات علوم البيانات نحو تطوير الإحصاءات الاقتصادية".

وقال، إن هذه الندوة ليست مجرد ملتقى للخبراء والمختصين، بل هي منصة إستراتيجية تضم رؤىً عالمية مشتركة، لدعم جدول أعمال اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة المقبلة في مدينة نيويورك، وتطوير منهجيات إحصائية معنية بالاقتصاد الرقمي والإحصاءات الاقتصادية، كونها أصبحت محط أنظار المجتمعات الإحصائية، كعنصر هام في ازدهار المجتمعات، وتحسين جودة حياة أفرادها.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء شبكة قادة علوم البيانات، تحت إدارة لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالبيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية، لتعزيز جهود المجتمع الإحصائي المستمرة وتطوير توجيهات وإرشادات لدمج آليات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في إطار المكاتب الإحصائية الوطنية والدولية، لدعم تعزيز نظمها الإحصائية وتحسين كفاءة آلياتها وإجراءاتها لإنتاج بيانات وإحصاءات دقيقة وذات جودة عالية.