«دينيز فينتشرز» و«راسمال فينتشرز» تستثمران 7.6 ملايين دولار لدعم الابتكار في التوريق

أعلنت «دينيز فينتشرز»، صندوق رأس المال الاستثماري التابع لدينيزبنك، والذي تأسس كجزء من صندوق بنك الإمارات دبي الوطني للابتكار - الذراع الاستثمارية المؤسسية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، و«راسمال فينتشرز»، شركة رأس المال الاستثماري الرائدة في الدوحة، عن استثمارهما المشترك في TeamSec، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا التوريق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على إحداث تحول في التمويل المهيكل من خلال منصتها المبتكرة «التوريق كخدمة».

وتهدف TeamSec عبر جمع استثمار بقيمة 7.6 ملايين دولار، إلى تسريع عملياتها للنمو، مع التركيز على التوسع السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تهدف TeamSec إلى تنويع محفظة منتجاتها وخدماتها وتعزيز عروض الخدمات الحالية.

تمكين السوق

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نحن ندرك الإمكانات الهائلة لعملية التوريق في دعم النمو الإقليمي. ويؤكد استثمارنا الاستراتيجي الأخير في TeamSec، وهي شركة مبتكرة في التكنولوجيا المالية ومتخصصة في تقديم خدمة التوريق، على التزامنا بتشكيل هذا السوق وتمكينه من النمو. نعد نحن المستثمر الأول في TeamSec حيث ندعم المؤسس والفريق في رحلة نموهم في مرحلة مبكرة».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيوهاب»، جورهان تشام، أن البنية التحتية التكنولوجية لشركة TeamSec ستضع الأساس لتعاون أقوى بين المؤسسات المالية في المستقبل، وستساهم بشكل كبير في المنظومة المالية.

وقال: «لم يعد التحول الرقمي في قطاع التكنولوجيا المالية رفاهية، بل أصبح ضرورة. ونحن، دينيزبنك ونيوهاب، نهدف إلى معالجة الفجوات التكنولوجية في مجال التوريق من خلال التعاون مع الشركات الناشئة من خلال استثمارنا في TeamSec.

التحول الرقمي

وقال ألكسندر ويدمر، الشريك الإداري المشارك في «راسمال فينتشرز»: «يجسد فريق عملها الذي يركز على تنفيذ وتحقيق رسالتها نوع الطموح والابتكار الذي نتوق إلى دعمه. ويعكس استثمارنا، إلى جانب دينيز فينتشرز، التزامنا بتطوير حلول التكنولوجيا المالية التي من شأنها إعادة تعريف العمليات المالية التقليدية. ونهدف من خلال دعم فرق مثل TeamSec ذات الخبرة العميقة في مجالها، إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز المنظومة المالية الإقليمية».

وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعمل صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني على دفع الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الناشئة المتطورة في التكنولوجيا المالية مثل TeamSec، بما يمكننا من تقديم حلول مخصصة تتوافق مع رؤيتنا المتمثلة في أن نكون البنك الأكثر ابتكاراً لعملائنا. ومع تطور القطاع، يضمن الصندوق بقاءنا في طليعة الاتجاهات المبتكرة مع تعزيز التجربة الرقمية لعملائنا».

نقلة نوعية

وأكد أسعد إركام كوروغلو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TeamSec، أن الاستثمار الاستراتيجي من «دينيز فينتشرز» جنباً إلى جنب مع عقلية رأس المال الاستثماري وخبرة فريق «راسمال فينتشرز» يشكل عاملاً رئيسياً في تحقيق رؤية الشركة.

وقال: «يعكس الاستثمار الذي حصلنا عليه من بنك الإمارات دبي الوطني و«راسمال فينتشرز» الثقة التي توليها هذه المؤسسات المرموقة لرؤية TeamSec وبراعتها التكنولوجية».