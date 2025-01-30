مواطنة إماراتية تقود العمليات العالمية لـ«دناتا للسفريات»

أعلنت دناتا للسفريات، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات السفر، عن ترقية المواطنة الإماراتية أمل محمد أحمد، إلى منصب نائب رئيس دائرة العمليات العالمية، لدعم الخطط الطموحة للنمو الإقليمي والدولي من مقرها الرئيسي في الإمارات.

وستقود أمل دائرة العمليات في مجموعة دناتا للسفريات كمركز للتميز، ودفع الأتمتة وتبسيط العمليات اليدوية، والابتكارات المستمرة في خدمة العملاء.

وتدير أمل فريقاً يضم أكثر من 2000 خبير في مجال السفر في مراكز الاتصال العالمية التابعة لدناتا في دولة الإمارات والمملكة المتحدة وصربيا والفلبين والهند، وتقدّم فرقها دعم خدمة العملاء لملايين المسافرين في أنحاء العالم لمجموعة دناتا للسفريات، والشركات التابعة لجهات خارجية بما في ذلك الناقلات الجوية العالمية.

وستواصل أمل العمل من مقر عملها في دبي، وسترفع تقاريرها إلى جون بيفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات.

حلول متعددة

وقال جون بيفان: «اضطلعت أمل بدور فعال في نمو مراكز الاتصال العالمية التابعة لدناتا، حيث دعمت عدداً متزايداً من شركات السفر في العالم من خلال توفير حلول متعددة القنوات واللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لملايين المسافرين، حيث نعيد تعريف نموذج عملنا لجمع علامتنا التجارية تحت خطوط أعمال جديدة لدفع استراتيجيتها العالمية عبر المواقع الجغرافية، ويسعدنا أن تتولى أمل دعم وظيفة العمليات، من خلال تقديم حلول دعم العملاء الأساسية لأعمالنا ولغيرها في صناعة السفر».

خبرة واسعة

وتتمتع أمل بخبرة واسعة في خدمة العملاء، وبدأت عملها في مجموعة الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً. وفي أحدث مناصبها، تولت أمل مسؤولية قيادة تقديم حلول مركز الاتصال العالمي لشركة دناتا، كنائب رئيس للخدمات المشتركة العالمية. وشملت مناصبها السابقة نائبة رئيس للخدمات المشتركة للموارد البشرية لمجموعة الإمارات، كما تحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتقدير امتياز في إدارة الطيران من جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، نجحت أمل وفريقها في توسيع نطاق حضورها الدولي وزيادة عدد العملاء لمراكز الاتصال العالمية التابعة لشركة دناتا، مع خطط للتوسع في المستقبل.

وفي منصبها الجديد، ستدعم أمل خطط النمو في قطاعات أخرى من الشركة في سعيها إلى زيادة قاعدة عملائها، من خلال حلول مبتكرة لخدمة العملاء عبر الحجوزات، والمبيعات وما بعد البيع، وتحميل العقود، وضمان الجودة، ومراقبة الامتثال، وإدارة المشاريع، وذكاء الأعمال، والمزيد.