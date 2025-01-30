90 % التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق

اختتم مهرجان دبي للتسوق فعاليات دورته الثلاثين التي شهدت احتفالات استثنائية بمرور 30 عاماً على الفعالية المرموقة ومع انتهاء الاحتفالات الرئيسية، تستمر المتاجر بتقديم العروض والتخفيضات المميزة للمتسوقين، حيث يمكنهم الاستفادة من التخفيضات الهائلة التي تصل نسبتها إلى 90 % على مجموعة واسعة من المنتجات من 500 علامة تجارية شهيرة موزعة على 2.000 متجر في أنحاء دبي.

وتنطلق التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال عطلة نهاية الأسبوع 31 يناير حتى 2 فبراير 2025، لتقدم مجموعة واسعة من العروض الترويجية الحصرية، والتخفيضات الكبيرة، والجوائز الرائعة.

ويمكن للمتسوقين من عشاق الموضة والابتكارات التكنولوجية الاستفادة من هذه الفترة لتجديد خزائنهم بأحدث الصيحات وترقية أجهزتهم إلى أحدث التقنيات، والاستمتاع بعروض حصرية تقدمها أشهر العلامات التجارية الفاخرة والمتاجر الكبرى.

عروض الأزياء

تتيح عروض الأزياء الحصرية الفرصة لعشاق الموضة لتجديد خزائنهم بأحدث الصيحات العصرية والكلاسيكية، وذلك من خلال استكشاف تشكيلات واسعة من منتجات العلامات الشهيرة. كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات استثنائية في متاجر التجزئة الرائدة، مثل هارفي نيكلز، وبلومينغديلز، وغاليري لافاييت، ولايف ستايل، وتشيبو، واكسبرشنز ستايل، وذات، ومركز السفير.

وتضم مراكز التسوق في دبي نخبة من أرقى العلامات التجارية العالمية، مثل اولساينتس، وجانت، وبيفرلي هيلز بولو كلوب، وكالفن كلاين، وجاكيموس، وكارل لاغرفيلد، لاكوست، وجيس، وتومي هيلفيغر، وتوري بورش، وزيمرمان، ومايكل كورس، وموسكينو، وتوم فورد، واو في اس وغيرها، والتي تقدم عروضاً وتخفيضات جذابة لعملائها.

الذهب والمجوهرات

وتتوفر مجموعة متنوعة من العروض الاستثنائية على الذهب والمجوهرات، مما يتيح فرصاً مميزة لعشاق المجوهرات الراغبين في اقتناء قطع فريدة. وتشمل هذه العروض تشكيلة مذهلة من التصاميم الأنيقة التي تقدمها محلات ذهب ومجوهرات عريقة، مثل بيور جولد، ودانيال ولينغتون، ومجوهرات فيروز، واديت من أحمد صديقي، والمسرور للمجوهرات، وجوهرة للمجوهرات.

الأثاث المنزلي

وتتنوع الخيارات المتاحة أمام الراغبين في تجديد ديكورات منازلهم ومفروشاتهم، حيث تتوفر عروض وتخفيضات كبيرة لدى العديد من المتاجر الكبرى، مثل كريت & باريل، ودويل، وبوتري بارن، ورويال بالاس، وذا ماترس ستور، وذا ون، والسجاد الأحمر، والمتحدة للأثاث، وويست إلم، وارت اوف ليفنج للمفروشات، وغيرها الكثير.

كما تتضمن التخفيضات عروضاً مميزة على منتجات الجمال والعناية بالبشرة والعطور والرفاهية حيث يمكن لعشاق الجمال والعناية بالبشرة والعطور الاستفادة من تخفيضات مميزة على مجموعة واسعة من منتجات العلامات التجارية الشهيرة، مثل فلورمار، ولوكسيتان، وعبد الصمد القرشي، وأجمل، والهاجس، وباث اند بودي وركس، وكورال للعطور، وماك، وذا فيس شوب، وفيسز، وكلينيك، وأودورا وغيرها. كما توفر صيدليات أستر، وويلنيس، وهولند & باريت، وكيمست وير هاوس مجموعة واسعة من منتجات العناية الصحية بأسعار تنافسية.

عروض الأطفال

يمكن للآباء والأمهات تجديد خزائن ملابس أطفالهم وإسعادهم بألعاب مميزة من خلال عروض مذهلة في العديد من المتاجر، مثل زييبي، ولتل انجلز، وكدز بزل، وبي اند جي ستور، وامبوريو ارماني كيدز، ومحل الأطفال، وكليرز، وكوتون اون كيدز، وبونبوينت، وسكتشرز كيدز، وسمارت بيبي، وتومي هيلفيغر كيدز، وار & بي كيدز، والأطفال المحظوظين، بالإضافة إلى متاجر الألعاب مثل تويز آر أص، وليغو، وتويز فورلس.

الاكسسوارات والنظارات

ويعد الموسم الحالي الوقت الأمثل لاستعراض تشكيلة مميزة من الأحذية والاكسسوارات، والتي تقدمها أبرز المتاجر مثل كوتش وكول هان وستيلا مكارتني وكيرت جيجر وبيزو وبيركنستوك وليفيل شوز ولوفيزا وناين ويست وسكيتشرز والعديد غيرها. كما يمكن للزوار التألق بمظهر أكثر جاذبية والاستفادة من عروض النظارات الطبية والشمسية لدى الفلاح للنظارات، والجابر للنظارات، ونظارات دبي، وأستر للبصريات.

أفضل العروض على الألبسة والتجهيزات الرياضية

وخلال موسم النزهات في الهواء الطلق، يوفر المهرجان عروضاً مميزة وتخفيضات كبيرة لعشاق اللياقة البدنية على الاكسسوارات والتجهيزات الرياضية، والتي تتوفر لدى عدد من العلامات التجارية، مثل مغامرات اتش كيو واثليتس كو. ونايكي وسكيتشرز وسن اند ساند سبورتس واندر ارمور وكوزمو سبورتس وبوما وبيورجيم.

الأجهزة الإلكترونية

ويمكن لعشاق التكنولوجيا الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة للحصول على أحدث الأجهزة بأسعار مميزة، والتي تتوفر لدى هارمن هاوس وسامسونايت واي سيتي وإماكس وجمبو.

باقات السيارات

وتتيح العروض المميزة للزوار الراغبين باقتناء سيارة جديدة باقات حصرية لا يمكن تفويتها، وتتوفر العروض لدى لكزس وتويوتا وذا زون باي الفطيم وفولفو وهيرتز.

سحوبات وجوائز

وإلى جانب العروض المميزة، يحصل المتسوقون على فرصة لربح جائزة كبيرة من خلال سلسلة من السحوبات. حيث يقدم كل من ميركاتو وتاون سنتر جميرا سحباً على سيارة جيتور إكس 90 بلس 2025 للمتسوقين عبر تطبيق بريفيليج بلس.

ويتيح دبي هيلز مول فرصة فريدة لربح جوائز مالية قيمة وسيارة من طراز بي إم دبليو الفئة الثامنة عند شرائهم بقيمة 250 درهماً على الأقل؛ كما يوفر ابن بطوطة مول الفرصة للحصول على سيارة نيسان باترول إس إي تيتانيوم عند الشراء بقيمة 150 درهماً.

وفي وافي، يتم إجراء سحوبات لربح جوائز يومية تشمل ساعات فاخرة من علامة ريفولي عند الشراء بقيمة 300 درهم أو أكثر. ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب الأسبوعي على 300 ألف نقطة «شير»، والتي تعادل قيمتها 30 ألف درهم، وذلك عند إنفاق أكثر من 300 درهم في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة.

ويوفر دبي فستيفال سيتي مول للمتسوقين فرصة لربح قسائم هدايا بقيمة 3.000 درهم عند شرائهم بقيمة 300 درهم وإجراء مسح ضوئي لإيصالات الشراء على تطبيق بلو.

وتوفر العروض المميزة ضمن التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق تجربة تسوق استثنائية لجميع المتسوقين الراغبين بالحصول على أبرز المنتجات الفاخرة والباحثين عن منتجات مميزة بأفضل الأسعار.