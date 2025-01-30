«دبي للاقتصاد الرقمي» تدعم تأسيس وتوسع 1210 شركات رقمية ناشئة بنمو 120 %

كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعمها ومساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال ونشاطات 1,210 شركات رقمية ناشئة في الإمارة خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 120% مقارنة بـعام 2023، ما يجسد دور الغرفة ومساهمتها في تعزيز مكانة دبي وجهة جاذبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في كافة القطاعات الرقمية.

وعملت الغرفة خلال عام 2024 على تدريب 1,333 إماراتياً على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة، بنمو وصل إلى 170% مقارنةً بعام 2023 "، في إطار مبادرة "طبّق في دبي"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتدريب وتأهيل 1,000 مواطن إماراتي، بما يدعم المهارات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي بثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن النتائج المتميزة التي حققتها الغرفة، تعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشدداً على أهمية مواصلة العمل وتكثيف الجهود لتعزيز الاستفادة من الإمكانات الكامنة لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والارتقاء بمساهمتها في نمو اقتصاد إمارة دبي، واستمرار مبادراتها الهادفة لتطوير وبناء قدرات المواهب الوطنية في مجالات التطبيقات الذكية، وتحفيز نمو الشركات الرقمية الناشئة للاستفادة من الفرص الواعدة في دبي.

وقال عمر سلطان العلماء إن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ملتزمة بضمان نمو مستدام لقطاعات الاقتصاد الرقمي، وتوسيع آفاقه وفرصه الواعدة، من خلال تعزيز البنية التحتية والتنظيمية لمنظومة الأعمال المحفزة لازدهار الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المستقبل، بما يدعم الجهود للارتقاء بتنافسية دبي واقتصادها الرقمي.

دعم مطوري التطبيقات

وشهد شهر فبراير 2024 تكريم الفائزين بـ "مسابقة التطبيقات" بفئات جوائزها الأربعة، والتي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن مبادرة "طبّق في دبي"، بهدف دعم جهود تعزيز ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر المبدعة في هذا القطاع الحيوي، حيث تشجع المسابقة المشاركين الطموحين على تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

واستقطبت المسابقة أكثر من 1,100 طلب للمشاركة، وحازت اهتماماً عالمياً واسعاً، إذ استحوذت المشاركات الدولية من 64 دولة على 30% من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من الدولة على 70% من طلبات المشاركة، وتم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج المسابقة والمنافسة ضمن فئات جوائزها الأربع، حيث تسابق في اليوم الختامي للأولمبياد 12 فكرة تأهلت للمرحلة النهائية.

إكسباند نورث ستار

ونظمت الغرفة خلال العام الماضي 20 جولة في الأسواق العالمية لاستعراض قصص نجاح دبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، وقصة نجاح "إكسباند نورث ستار" الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين.

وشهد "إكسباند نورث ستار 2024"، الذي استضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي في أكتوبر الماضي، مشاركة غير مسبوقة ونجاحا كبيرا بزيادة ملحوظة في عدد الزوار والمشاركين ونوعية الابتكارات المعروضة، وارتفاع عدد الدول المشاركة، مستقطباً أكثر من 1,800 شركة ناشئة وأكثر من 1,200 مستثمر من 100 دولة، مع إجمالي أصول يديرها المستثمرون تتجاوز قيمتها تريليون دولار، كما شهد المعرض مشاركة 65 شركة مليارية "يونيكورن"، تتجاوز قيمتها السوقية 400 مليار دولار.

تمكين الشركات

وواصلت الغرفة خلال 2024 جهودها الرامية لدعم الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة من خلال منصة "دعم وجذب الشركات"، التي تقدم حزمة من الخدمات المؤسسية بالتعاون مع 77 من الشركاء، إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال لمساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها.

ونظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال العام الماضي 21 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ودعم المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال، فيما وقعت 12 مذكرة تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 6 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في دبي.