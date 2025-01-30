456 مليون درهم إيرادات «إيزي ليس» 2024 بنمو 53 %

أعلنت «إيزي ليس»، المدرجة في سوق أبوظبي المالي عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية 2024، حيث حققت إجمالي إيرادات بقيمة 456 مليون درهم، بنمو 53% على أساس سنوي، ما عزز ريادتها في قطاع التنقل سريع النمو في المنطقة.

وتشكل النتائج المتميزة دليلاً ملموساً على قدرة «إيزي ليس» على مواصلة تحقيق أداء مالي قوي والمضي قدماً في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.

وارتفعت الأرباح التشغيلية 71% إلى 54 مليون درهم، ما يعكس تحسن مستوى الكفاءة، وقدرة الشركة على التكيف مع بيئة العمل، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 116 مليون درهم.

الكفاءة التشغيلية

وشهد صافي الأرباح للسنة المالية 2024 نمواً بنسبة 18%، ما يعكس قوة ومرونة الشركة وتركيزها الاستراتيجي على مسار النمو وتزامناً مع مضيها قدماً في العديد من المشاريع والأعمال الجديدة، حافظت الشركة على التزامها بتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الربحية.

وساهمت الاستثمارات الجديدة الرامية إلى تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد، في إرساء قاعدة صلبة لمواصلة النمو. وعند استثناء تأثير هذه المبادرات الاستراتيجية، يكون صافي الأرباح قد ارتفع إلى 53 مليون درهم مقارنة مع 40 مليون درهم خلال السنة المالية 2023.

الاستثمارات الاستراتيجية

واستحوذت «إيزي ليس» خلال العام الماضي على شركة «يونايتد ترانس»، مزود رائد لحلول السكك الحديدية والتنقل، و«غاليغا جلوبال لوجيستكس» المختصة في خدمات سلسلة التوريد والتخزين، وساهمت هذه العمليات، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في تأجير المركبات وتقديم الدعم على الطرق، في توسيع محفظة خدمات «إيزي ليس» وتعزيز قاعدة أصولها التي وصل حجمها إلى 788 مليون درهم.

نقطة تحولية

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»: «شكل عام 2024 نقطة تحولية لشركتنا، حيث تعكس النتائج القوية التي حققتها الشركة الأسس المتينة لعملياتنا التشغيلية ورؤيتنا الطموحة لوضع تصور جديد لمشهد التنقل والخدمات اللوجستية في أنحاء المنطقة. ونجحنا في استثمار نقاط قوتنا الأساسية ومواصلة جهود التنوع الاستراتيجي، لترسيخ مكانة الشركة ووضع الركائز لمواصلة النمو المستدام وتحقيق الريادة في السوق على المدى الطويل».

وأضاف: «من خلال استثمارنا في التكنولوجيا والأصول وتنمية المواهب والكفاءات، فإننا نرسي الأسس لمنظومة أعمال قوية ومرنة قادرة على مواكبة متطلبات الحاضر وفي الوقت نفسه رسم ملامح مستقبل التنقل والخدمات اللوجستية. وسنواصل بذل كل جهد ممكن للوفاء بالتزامنا وتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».

حلول التنقل

واتخذت «إيزي ليس» خطوات مهمة خلال السنة المالية 2024 لتوسيع نطاق أعمالها ودخول مجالات جديدة تتخطى خدمات التنقل التقليدية، فأصبحت توفر منظومة شاملة ومتكاملة لحلول التنقل والخدمات اللوجستية.

التميز التشغيلي

وقال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة «إيزي ليس» عن هذا التحول: «شهدت شركة إيزي ليس رحلة نمو مميزة وتحولت من مزود لحلول التنقل إلى شركة رائدة ومتكاملة تغطي كل جوانب قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وجاء هذا التحول ثمرة لرؤيتنا الطموحة لبناء منظومة شاملة عالية الكفاءة تدمج بين التكنولوجيا والحلول التي تركز على العملاء كأولوية، وتطبق أعلى معايير التميز التشغيلي. وقد عززنا قدراتنا من خلال الاستحواذ على غاليغا لوجيستكس ويونايتد ترانس، ورسخنا مكانتنا الريادية في القطاع، في خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤيتنا الشاملة لتحقيق النمو والاستفادة من كل الإمكانات والفرص الجديدة، وإضافة قيمة طويلة الأجل».

توقعات 2025

وبعد الزخم القوي والأداء الاستثنائي الذي حققته «إيزي ليس» خلال 2024، تستعد الشركة لتحقيق المزيد من النمو في 2025، حيث ستركز على توسيع نطاق مشاريعها الجديدة وأعمالها وشركاتها، بما في ذلك إيزي ليس لتأجير المركبات و«شيل» لخدمات دعم المركبات على الطرق، وغيرها من الشركات التابعة، وذلك بهدف تعزيز ريادة هذه الشركات في قطاعات عملها. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم «إيزي ليس» توسيع حضورها الجغرافي، والمضي قدماً في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق وتسريع ريادتها لقطاعي التنقل والخدمات اللوجستية.