«مبادلة» تعلن بدء العمل بمشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة المارية

أعلنت أمس شركة مبادلة للاستثمار بدء العمل رسمياً في مشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة المارية. وشارك في حفل التدشين وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة»، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى «مبادلة»، حيث وضعا حجر أساس المشروع.

ويضم المشروع مجموعة من المرافق والتجارب عالمية المستوى. وفي قلبه يشاهد الزوار جسماً كروياً مضيئاً بارتفاع 30 متراً، وسط بركة من المياه المتدفقة، وحوله نحو ألف نافورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ترسل شلالات من المياه إلى ارتفاع يتجاوز 75 متراً، في عرض يتناغم مع مقطوعات موسيقية من تأليف الموسيقار الشهير رامين جوادي.