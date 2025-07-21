مفاجآت صيف دبي.. صفقات يومية حتى 7 أغسطس

تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 تجربة تسوق استثنائية خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى مع انطلاق الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة حتى 7 أغسطس، حيث تقدم أبرز العلامات التجارية خصومات مذهلة لمدة يوم واحد فقط في جميع فروعها من الساعة 10 صباحاً حتى نفاد الكمية.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض حصرية وتخفيضات مذهلة تصل إلى 90 بالمئة لفترة محدودة على العلامات التجارية المفضلة في مجالات الأزياء، والجمال، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، وغيرها. وسيتم الكشف عن كل مفاجأة قبل 24 ساعة فقط من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني، وعبر حساب DubaiFestivals@ على إنستغرام وتيك توك.