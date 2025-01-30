27.5 % نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة

أظهر تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حول نتائج النشاط التجاري في الإمارة لعام 2024، زيادة في الرخص الجديدة بنحو 27.5%، إذ بلغت نسبة نمو الرخص الصناعية 36.8% والتجارية نحو 28.6% والمهنية 25.7%.

وتضاعف حجم إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 715.1 مليون درهم العام السابق بزيادة 55.3%، وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً 66.1%، والرخص المهنية 18%، فيما تضاعف حجم رأس مال الرخص الصناعية بنمو 123%.

وعلى النطاق الجغرافي، كانت النسبة الأعلى للرخص الجديدة في منطقة النخيل بإجمالي 205 رخص، تليها منطقة القصيدات ثم الظيت ثم جلفار.

وبين التقرير أن عام 2024 سجل أعلى عدد رخص جديدة خلال آخر 10 سنوات بإجمالي 2265، ليرتفع إجمالي الرخص السارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية إلى 20 ألفاً و819 رخصة، بإجمالي حجم رأس مال مسجل يبلغ 9.7 مليارات درهم مقابل 8.05 مليارات درهم في نهاية العام السابق بنمو سنوي 20%.

وقالت أمينة قحطان، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالدائرة، إن إمارة رأس الخيمة تشهد زيادةً ملحوظةً في الحركة الاقتصادية والتجارية، مقارنة بما تحقق في الإمارة من طفرة على صعيد البنية التحتية والمشاريع السياحية، ما أثر إيجاباً على زيادة النمو التجاري المستمر.