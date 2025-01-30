37.3 % حصة الإمارات من المشاريع خليجياً في 2024

سجلت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الدول الخليجية رقماً قياسياً جديداً في العام 2024، مع ارتفاعها 9.6 % على أساس سنوي إلى 273.2 مليار دولار، مقابل 249.4 مليار دولار في 2023 بدعم الأداء القوي في الإمارات والنمو الكبير في السعودية. وبحسب تقرير «كامكو إنفست»، تصدر قطاعا الطاقة والنفط قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في نمو قيمة المشاريع المسندة خلال 2024، بعقود بلغت 67 مليار دولار و29.7 مليار دولار على التوالي وواصل قطاع الإنشاءات تصدره كأكبر القطاعات، بعقود بقيمة 75.4 مليار دولار في 2024.

وعلى أساس ربع السنوي، بلغ إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 74.8 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2024، محققاً أعلى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي منذ أكثر من 6 أعوام.

وبحسب «كامكو إنفست»، تبدو توقعات العام 2025 واعدة لسوق المشاريع في الدول الخليجية، في ظل وجود مشاريع في مرحلة تقييم العطاءات بقيمة تقدر بأكثر من 120 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مجلة ميد، وهو ما يتوقع أن يترجم بشكل كبير إلى مشاريع مسندة مستقبلية.

ونجح سوق المشاريع الإماراتي في الحفاظ على مكانته كثاني أكبر سوق للمشاريع في الدول الخليجية للعام 2024، إذ تمكن من زيادة حصته من إجمالي المشاريع الخليجية من 26.2 % في 2023 إلى 37.3 % في 2024.

وتميزت الإمارات بأكبر مشروعين في الدول الخليجية، وهما مشروع تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي بتكلفة 5.6 مليارات دولار، ومشروع محطة الرويس منخفضة الانبعاثات للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 5.5 مليارات دولار.

وشكل قطاع الإنشاءات مرة أخرى أكبر مجموعة من المشاريع الجديدة في الإمارات، إذ مثل نسبة 47.5 % من إجمالي قيمة المشاريع خلال العام 2024، التي بلغت قيمتها 40.0 مليار دولار، مقابل 44.4 مليار دولار في العام 2023.

وأضاف تقرير «كامكو إنفست» أن قطاع النفط أكبر نمو بالقيمة المطلقة في قيمة العقود المسندة خلال العام 2024، بنمو 179.4 % على أساس سنوي، ليصل إجمالي قيمة العقود المسندة في هذا القطاع إلى 14.2 مليار دولار، مقابل 5.1 مليارات دولار أمريكي في العام 2023.

وتحسنت وتيرة العقود المسندة في قطاع النقل 133.5 % على أساس سنوي، إذ وصلت إلى 11.7 مليار دولار مقابل 5.0 مليارات دولار في العام 2023.

وبلغت قيمة العقود المسندة في قطاع الكيماويات إلى 958 مليون دولار ومن أبرزها، مشروع مد شبكة أنابيب الغاز الطبيعي من الغرب إلى الشرق الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليار دولار والممنوح من قبل شركة أدنوك، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من خطة تطوير حقل أم الشيف على المدى الطويل من أدنوك البحرية.