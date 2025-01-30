غرفة رأس الخيمة تبحث العلاقات الاقتصادية مع أرمينيا

بحث محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، مع المدير التنفيذي لصندوق الصناعات الأرمينية، آني مانوكيان والوفد المرافق لها، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية أرمينيا وإمارة رأس الخيمة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر الغرفة لتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز رأس الخيمة للمعارض، وقعها الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة التجارة بالوكالة، وعن صندوق الصناعات الأرمينية آني مانوكيان، وناقش الجانبان الإماراتي والأرميني خلال اللقاء دعم التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومن أبرزها إطلاق قمة 2025 لمعرض «صنع بأرمينيا»، والذي يعقد 20 - 22 فبراير بمركز الحمرا للمعارض في رأس الخيمة التابع لمركز «إكسبو»، بمشاركة أكثر من 50 شركة أرمينية تعمل في العديد من القطاعات، حيث تقدم منتجاتها وخدماتها وحلولها المبتكرة للجمهور والمستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى 10 من أفضل العلامات التجارية الأرمينية العالمية.

وأكد محمد مصبح النعيمي، قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولتين الصديقتين بتعزيزها ودفعها لمستويات جديدة من النمو والازدهار، مشيراً إلى أن هذا المعرض سيكون بمثابة منصة مميزة تجمع كافة العلامات التجارية الأرمينية، لعرض المنتجات والخدمات المصنوعة في أرمينيا تحت عنوان «صنع بأرمينيا».

وأضاف: «ستكون هذه الفعالية بادرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي، والمضي قدماً في دعم الشركات الأرمنية للدخول والتواجد بأسواق الإمارات»، مؤكداً أن هذا الحدث سيعزز العلاقات الثنائية بين أرمينيا ورأس الخيمة، ويحفز فرص التجارة والاستثمار والسياحة بالإمارة.