انطلاق «جواهر الإمارات» في «إكسبو الشارقة» بمشاركة 160 عارضاً و500 علامة

افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أمس، فعاليات النسخة السادسة من «معرض جواهر الإمارات 2025»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حتى 2 فبراير، بمشاركة 160 عارضاً وأكثر من 500 علامة تجارية.

وتجول الشيخ خالد القاسمي، في أروقة المعرض. كما تفقد منصة «صاغة الإمارات» ومنصة معرض لآلئ الشارقة، والتقى المصممين والمصممات الإماراتيين، الذين قدموا شرحاً عن إبداعاتهم من المشغولات الذهبية وقطع اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة التي تمزج بين الابتكار والطابع التراثي الإماراتي العريق.

رافق الشيخ خالد القاسمي، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة إكسبو الشارقة، ووليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، ومحمد العوضي، مدير عام الغرفة، وسيف المدفع، الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة، ومحمد السراح، مدير الموانئ والجمارك، بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.