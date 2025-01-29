850 مليوناً صافي ربح بنك الفجيرة الوطني و15 % توزيعات مقترحة

أعلن بنك الفجيرة الوطني أمس نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل البنك نمواً بنسبة 28.9 % على أساس سنوي لينهي العام بصافي ربح قبل الضريبة بلغ 934.8 مليون درهم، مقارنة بـمبلغ 725.1 مليون درهم في عام 2023. وبلغ صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام مع رسوم ضريبة الشركات البالغة 84.7 مليون درهم.

وحقق بنك الفجيرة الوطني أعلى ربح تشغيليي له على الإطلاق بقيمة 1.62 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.6 % مقارنة بـمبلغ 1.58 مليار درهم في 2023. وحقق البنك أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 2.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7 % عن عام 2023. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 17.7 % ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 60.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 51.7 مليار درهم بنهاية عام 2023.

توزيعات مقترحة

ومع الأخذ بعين الاعتبار أداء عام 2024، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة 15 % (2023: 15%) من رأس المال على شكل توزيعات نقدية بنسبة 15 % (2023: أرباح نقدية بنسبة 10 ٪ وأسهم منحة بنسبة 5 %).

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: «يسعدنا أن نحقق عاماً قياسياً آخر على التوالي من الأداء الذي يؤكد مرونة البنك وفعالية الاستراتيجيات التجارية والتشغيلية المعمول بها، والتي تساهم في التحسين المستدام. تعد هذه المجموعة القوية من النتائج مصدر فخر بشكل خاص، حيث تمكنا من تحسين أدائنا التشغيلي وصافي الربح القياسي للعام الماضي من خلال التعامل بنجاح مع حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي والمنطقة، التي تتميز بظروف جيوسياسية متصاعدة وصراعات، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن تغييرات أسعار الفائدة وسلسلة التوريد وتغييرات التعريفات واللوائح التنظيمية المتطورة.

وأضاف، بفضل جهوده في التنويع والعلاقات التجارية القوية وقطاع السياحة المزدهر والتوسع الاقتصادي المستمر، من المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 6.7 % في عام 2025، متجاوزاً بحد كبير نسبة 3.8 % في عام 2024. ونتطلع إلى عام مقبل حافل بالإنجازات، بينما نستفيد من بيئة التشغيل المحلية الإيجابية بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات ومبادرات الحكومة.

وقالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «سيواصل البنك في الأعوام المقبلة تعزيز منصته التشغيلية، ويهدف إلى زيادة حصته في السوق في المجالات التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، وتقديم أفضل الخدمات في فئته مع اتخاذ قرارات بشكل مدروس وأسرع ودعم التنمية الشاملة لاقتصاد دولة الإمارات .