«ريفرسايد فيوز» أول مشاريع داماك العقارية في العام 2025

أعلنت شركة داماك العقارية، إطلاقها مشروع «ريفرسايد فيوز» الذي يعد أول المشاريع التي تكشف عنها الشركة خلال العام 2025، وهو المشروع الجديد الكائن ضمن مجتمع «ريفرسايد»، ومن المقرر إنجاز المشروع وتسليمه بالكامل بحلول 31 مايو 2028.

وشهدت فعالية إطلاق المشروع والمؤتمر الصحفي التي انعقدت في كوكاكولا أرينا بدبي، حضور أميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في داماك العقارية، وجمع من المسؤولين التنفيذيين بالشركة، إلى جانب مجموعة من الشركاء والوسطاء العقاريين ووسائط إعلام محلية وعالمية. كما احتضنت الفعالية العديد من المشاهير والمؤثرين، ومنهم نجم بوليوود شاروخان.

قالت أميرة سجواني: «فخورون للغاية بالإعلان عن إطلاق هذا المشروع الذي استجبنا من خلاله لطلبات عملائنا وملاحظاتهم لتوفير منتجات عقارية نوعية في السوق. يضم مشروع ريفرسايد فيوز تشكيلة متنوعة من الشقق التي تتألف من غرفة وغرفتي نوم ضمن 8 مناطق تحمل كل منها طابعاً خاصاً، وهي: تيال، وآزوري، ومارين، وإنديجو، ورويال، وكابري، وسكاي، وباسيفيك، والمصممة جميعها لتجمع بين جمال الطبيعة ورقي المجتمع، إذ يضم مساحات خضراء غنّاء وروعة الأجواء على ضفاف النهر، ما يعزز من الشعور بالرفاهية والفخامة والارتباط المباشر مع الطبيعة، وسوف نواصل من جانبنا رسم معالم جديدة لقطاع العقارات الفاخرة في دبي بتقديمنا المزيد من المشاريع الاستثنائية».