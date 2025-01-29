سوق دبي يتماسك بدعم «إعمار».. و«الإمارات الإسلامي» يقفز 15 %

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.9 مليار درهم في ختام تداولات اليوم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و771.97 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 395.9 مليون سهم عبر تنفيذ 33.7 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5130 نقطة، بدعم سهم «إعمار العقارية»، الذي ارتفع 1.15 %، ليغلق مؤشر السوق عند 5129.35 نقطة، منخفضاً بـ 0.91 %.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على نحو 48 % من سيولة سوق دبي بقيمة ناهزت 370.5 مليون درهم. وقفز سهم «الإمارات الإسلامي» بالحد الأقصى عند 9.51 دراهم مرتفعاً 15 %، ليقود ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم «دبي الإسلامي» 2.15 %، و«بنك السلام - البحرين» 2.08 %، و«أمان» 1.5 %.

بينما انخفض سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 9.3 % عند 20.50 درهماً، وانخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.8 % عند 0.430 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 38.54 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 378.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 339.66 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.20 % إلى مستوى 9568.53 نقطة بدعم أسهم البنوك.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 160.06 مليون درهم مستقراً عند 401.9 درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 155.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 142 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم «رابكو للاستثمار» 6.55 %، و«أبوظبي التجاري» 4.75 %، و«بنك رأس الخيمة الوطني» 2.64 %، و«الوطنية للسياحة والفنادق» 2.36 %.

بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.9 % عند 2.11 درهم، وانخفض سهم «إيه دي إن إتش للتموين» بنسبة 0.8 % عند 0.900 درهم، وانخفض سهم «لولو» بنسبة 2.1 % عند 1.84 درهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.06 %، فيما انخفضت بورصة الكويت 0.24 %، ومسقط 0.50 %، والبحرين 0.96 %.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.2 % ليغلق عند 12439 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.9 مليارات ريال. وصعد سهم مصرف الراجحي، بنسبة 5 % عند 100.40 ريال، وارتفع سهم إس تي سي، بنسبة 1 % عند 43.75 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.227 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.83 % ليغلق عند مستوى 29891 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.99 % ليغلق عند مستوى 37202 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.84 % ليغلق عند مستوى 13150 نقطة.