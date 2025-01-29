مجموعة الأندلس توقع شراكة مع بطل العالم في كمال الأجسام

أعلنت مجموعة الأندلس، العاملة في مجال التطوير في دبي، عن إبرامها شراكة مع راستو فالنت، بطل العالم في لعبة كمال الأجسام 13 مرة لتصميم المرافق الصحية في مشروع «بوتيغا ريسيدنسز».

وقال صالح طباخ، مؤسس مجموعة الأندلس والرئيس التنفيذي: «نحن ندرك الفجوة في السوق، حيث تفتقر العديد من المرافق السكنية إلى التصميم، الذي يعزز تحقيق الفائدة، وغالباً ما يتم استخدامها بشكل غير كافٍ. وتتمثل مهمتنا في مجمع «بوتيغا ريزيدنسز» في تغيير هذا النموذج، من خلال دمج وسائل الراحة من الدرجة الأولى، بحيث تعزز تجارب المعيشة، وتغني الشعور الديناميكي في تفاعلات المجتمع».

وذكر طباخ أن مجمع «بوتيغا ريزيدنسز» يلتزم بالشراكة مع «راستو فالنت»، بطل العالم في كمال الأجسام 13 مرة، بتوفير بيئة لياقة بدنية حديثة، حيث تلعب الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فالنت دوراً مهماً في تصميم صالة ألعاب رياضية احترافية بمثابة مركز مجتمعي للصحة والعافية.

وقال راستو فالنت: «تتعلق هذه الشراكة بإعادة تعريف الحياة المجتمعية، من خلال تنشيط مرافق اللياقة البدنية المصممة بعناية وتفعيل صالات التدريب الجذابة، حيث نعمل على إنشاء مساحات توفر للمقيمين التواصل والازدهار، بما يتماشى مع رؤية مجموعة الأندلس للحياة الهادفة لتنشيط المجتمع».