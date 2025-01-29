بريان بارك: سيارات هيونداي تواكب تحديات الطرق في دول الخليج

قال بريان بارك، رئيس هيونداي الشرق الأوسط وأفريقيا: «تم تصميم سيارات هيونداي لتواكب تحديات الطرق في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، عبر توفير جودة وأداء لا مثيل لهما. في هيونداي، التميز والابتكار ليس مجرد شعار، بل هما المحرك الأساسي لنا. عبر حملة (الاختيار الأمثل)، نؤكد التزامنا تجاوز حدود الإبداع، ووضع معايير جديدة، وتمكين عملائنا من التقدم بثقة على الطريق وفي حياتهم اليومية. الحملة تبرز إيماننا الراسخ بأن الجودة، والمتانة، والقيمة هي الركائز الأساسية لتجربة ملكية استثنائية».

وأعلنت شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا إطلاق حملتها الجديدة «الاختيار الأمثل»، التي تحتفل بروح التقدم والابتكار في عالم ملكية السيارات. تمثل هذه الحملة الطموح، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، خطوة استراتيجية تعزز مكانة هيونداي شريكاً مثالياً للمتعاملين، ما يربط تجربتهم على الطريق بالقيم التي يتحلى بها البطل، وهي العزيمة، والمرونة، والسعي المستمر نحو التميز.

وتتمحور الحملة في التزام هيونداي تزويد المتعاملين فهماً شاملاً لمجمل تكلفة الملكية، إذ تدرك العلامة التجارية أن امتلاك السيارة لا يقتصر على الشراء الأولي فحسب، بل يشمل أيضاً التأكيد على الجودة، والموثوقية، والتحمل، ما يضمن تقديم قيمة استثنائية على المدى الطويل.

وتسعى حملة «الاختيار الأمثل» لوضع ملكية سيارات هيونداي في سياق رحلة مستمرة نحو التميز، مشابهة للطريق الذي يسلكه الرياضي البطل في سعيه لتحقيق أعلى مستويات الأداء. ومن اختيار المعدات عالية الجودة إلى الحفاظ على أفضل مستويات التحمل، تبرز كل خطوة التزام هيونداي تقديم قيمة استثنائية لعملائها. وبدمج أحدث التقنيات، والصيانة المتخصصة، وقيمة إعادة البيع القوية، تقدم هيونداي تجربة ملكية شاملة تدفع التقدم وتحدد معايير جديدة للنجاح.