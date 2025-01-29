أرباح «دبي التجاري» تقفز 20 % وتتجاوز 3 مليارات درهم

أعلن بنك دبي التجاري ارتفاع أرباحه بنسبة 20 % في العام 2024 إلى 3.029 مليارات درهم مقارنة مع 2.65 مليار درهم، تم تحقيقها خلال عام 2023.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50.74 % ما يعادل 50.74 فلساً لكل سهم عن عام 2024، وهذا أعلى 14 % مقارنة بتوزيعات 2023، التي كانت 44.38 فلساً للسهم.

حقق البنك أرباحاً صافية قياسية قبل الضريبة بلغت 3.325 مليارات درهم، بزيادة قدرها 25.5 % مقارنة بالعام السابق.

وبلغ الدخل التشغيلي 5.491 ملايين درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدره 11.2 %، ويعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد لنسبة 6.4 % نتيجة النمو القوي للقروض خلال عام 2024، وأسعار الفائدة المرتفعة في السوق مع ارتفاع الإيرادات غير الممولة بنسبة 23.7 %.

وبلغت المصاريف التشغيلية 1.40 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 14.3 % وبلغت الأرباح التشغيلية 4.087 مليارات درهم مرتفعة بنسبة 10.2 %، وبلغ صافي خسائر انخفاض القيمة 762 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 28.1 %.

وحافظت نسب كفاية رأس المال (بعد خصم توزيعات الأرباح المقترحة) على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.57 %، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.43 % في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.41 %، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وارتفاع إجمالي القروض بنسبة 10.6 % مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023، ليصل إلى 98.3 مليار درهم.

وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86.58 %، متحسنة بمقدار 67 نقطة أساس مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي: «لقد حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية على خلفية النمو القوي للقروض مع ارتفاع الإيرادات والعوائد المتميزة، وتحسن جودة الموجودات بشكل كبير. تجاوز صافي أرباحنا للمرة الأولى 3 مليارات درهم للعام 2024، مع وصول صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 3.325 مليارات درهم، بزيادة قدرها 25.5 % لهذا العام، ويعزى ذلك إلى نشاط العملاء القوي وأداء الأعمال بشكل عام، يواصل البنك تركيزه على التنفيذ عالي الجودة لاستراتيجية، وهو في وضع جيد للغاية، لمواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وأدائنا المالي في عام 2025 وما بعده.

وبلغ إجمالي الموجودات 140.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 % مقارنة بـ 129.0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 93.0 مليار درهم بنسبة 11.7 % مقارنة بـ 83.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

بلغت ودائع العملاء 97.6 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024، مرتفعة بنسبة 10.5 % مقارنة بـ 83.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49 % من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.4 %.

انخفضت نسبة القروض المصنفة بشكل ملحوظ، لتصل إلى 4.35 مقارنة بـ 6.46 % كما في نهاية 2023، بلغت خسائر انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 762 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وارتفعت نسبة التغطية بـ 2.097 نقطة أساس، لتصل إلى 104.23% (31 ديسمبر 2023: 92.26 %)، ونسبة 138.75 % متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة.