4 % نمو إيرادات «الصير مارين» 2024 إلى 1.28 مليار درهم

أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية الرائدة في الصناعات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة عن نتائجها المالية لعام 2024، والتي أظهرت نمو أرباحها التشغيلية، وبداية تعافي محفظتها الاستثمارية من الهبوط الذي تعرضت له الأسواق المالية.

وحققت الشركة زيادة 4 % في إيراداتها الإجمالية لتصل إلى 1.28 مليار درهم (348.9 مليون دولار)، العام 2024 مدفوعة بالتنوع في أنشطتها التجارية عبر قطاعات رئيسة؛ شملت تشغيل 4 ناقلات نفط وكيماويات جديدة في قطاع الشحن التجاري، وارتفاع الطلب على خدمات

إدارة اليخوت، إضافة إلى توقيع عقود جديدة للصيانة والدعم الفني في قطاع الابتكار والدفاع والتكنولوجيا.

القدرات التشغيلية

وقال غاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية: «خلال العام 2024، ركزنا على تعزيز قدراتنا التشغيلية وترسيخ مكانتنا باعتبارنا قوة بحرية تتمتع بشمولية خدماتها؛ فقمنا بتوسيع أسطولنا وتعزيزه بناقلات متطورة ومتوافقة مع احتياجات المستقبل، وعززنا إمكاناتنا في قطاع بناء السفن من خلال مشروع «ديون» المشترك مع شركة دامن إنترناشيونال، ليشمل بناء السفن الحربية والتجارية، كما عززنا ريادتنا في الابتكار عبر حلولنا المتطورة للقوارب البحرية غير المأهولة، ومرافق الطباعة ثلاثية الأبعاد الأكبر من نوعها في العالم».

العقود الطويلة

وقال جونتيرس ألفارادو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية: «واجهت صناعة الشحن البحري العالمية خلال العام 2024 اضطرابات هائلة في مسارات الشحن بسبب التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الشحن، وفرض لوائح بيئية جديدة، وارتفاع التكاليف التشغيلية. وقد تمكنا في الصير مارين من التغلب على تلك التحديات؛ من خلال الاستفادة من عقود التأجير طويلة الأجل، والشراكات المدروسة في سلسلة التوريد لحماية أرباحنا التشغيلية من تقلبات السوق، إضافة إلى ذلك قمنا ببناء أسطول يلتزم بالكامل بأعلى المعايير البيئية».

وتعد الصير مارين أحد أكبر المستثمرين في القطاع البحري بدولة الإمارات، وقد تجاوزت استثماراتها الاستراتيجية في شركة أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة موانئ أبوظبي 1.45 مليار درهم (395.1 مليون دولار).