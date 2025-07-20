«الفطيم» تستحوذ على نصف «سينومي ريتيل» السعودية بـ 675 مليون دولار

أعلنت شركة «سينومي ريتيل»، شريك علامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، عن قيام مساهميها المؤسسين بإبرام اتفاقية بيع وشراء أسهم مع الفطيم، إحدى أبرز وأكثر مجموعات الأعمال الخاصة تنوعاً في المنطقة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستستحوذ الفطيم على حصة قدرها 49.95% من أسهم «سينومي ريتيل» من المساهمين البائعين وهم كل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير، وسلمان بن عبدالعزيز الحكير، وشركة فاس السعودية القابضة، وشركة فاس العقارية بسعر 44 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تتجاوز 2.5 مليار ريال سعودي (675 مليون دولار)، وقدمت شركة لازارد الدعم لشركة سينومي ريتيل كونها مستشاراً مالياً حصرياً لها خلال تنفيذ الصفقة، وعينت الفطيم شركة جي بي مورغان مستشاراً مالياً حصرياً لها فيما يخص الصفقة.

تتفاوض «سينومي ريتيل» حالياً مع الفطيم على إبرام اتفاقية قرض مساهم، والتي بموجبها ستقوم الفطيم بتقديم قرض بمبلغ لا يقل عن 1.3 مليار ريال سعودي بمجرد إتمام الصفقة، بهدف تعزيز قائمة المركز المالي لـ«سينومي ريتيل»، ودعم فرص نموها في مرحلتها المقبلة، ويعد إبرام هذه الاتفاقية شرطاً لإتمام الصفقة الخاصة بين المساهمين البائعين والفطيم. وتمثل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة «سينومي ريتيل»، وذلك من خلال دخول الفطيم كمساهم استراتيجي وبتوجه استثماري طويل الأمد، كما تعكس هذه الصفقة الثقة الراسخة بإمكانات نمو الشركة ودورها الريادي في قطاع التجزئة الحيوي في المملكة.

وقال عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للفطيم: «يعكس استثمارانا في «سينومي ريتيل» ثقتنا العميقة في قوة الاقتصاد السعودي واستقراره، وفي رؤية السعودية 2030 بعيدة المدى. وتمثل هذه الصفقة استثمارًا أجنبيًا مباشرًا كبيرًا من القطاع الخاص في دولة الإمارات، وتؤكد على عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما تعزز هذه الخطوة حضورنا وانتشارنا في المملكة العربية السعودية، التي تُعد سوقًا استراتيجية تتميز بأسس اقتصادية قوية ورؤية تنموية واضحة. ونرى فرصًا كبيرة لدعم سينومي ريتيل في تطوير عملياتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوسيع باقة علاماتها التجارية. وتمثل هذه الشراكة أيضًا منصة لتعزيز آفاق التعاون المستقبلي في السوق السعودية الواعدة.»

وأشار فواز بن عبدالعزيز الحُكير، بصفته أحد المساهمين البائعين في «سينومي ريتيل» فيما يخص صفقة الاستحواذ الخاصة: «تمثل هذه الصفقة إنجازاً تحولياً لشركة ’سينومي ريتيل‘ ومساهميها، حيث تسهم في تعزيز قائمة مركزها المالي وتخفيض مديونتها وتأسيس قاعدة مالية أقوى للمضي قدماً في بناء شراكات طويلة الأمد مع كافة أصحاب المصلحة لديها. كما ستدعم هذه الصفقة تحقيق خطط نمو الشركة وخلق قيمة أكبر للمساهمين. وبدخول الفطيم كمستثمر استراتيجي في الشركة، فإن ذلك من شأنه أن يساهم من الاستفادة من خبرتها الواسعة في قطاع التجزئة، وعمليات تشغيلية واسعة النطاق، ورؤية مشتركة بعيدة المدى. إذ تعد الفطيم مستثمراً استراتيجياً مثالياً للشركة بالنظر إلى بصمتها القوية في قطاع التجزئة العالمي، ومتانتها المالية، وحضورها المتميز داخل المملكة. وسيساهم هذا الاستثمار الاستراتيجي في خلق قيمة كبيرة لكافة أصحاب المصلحة فضلاً عن انسجامها مع رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمارات الأجنبية».

من جانبه، قال سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة «سينومي ريتيل»: «يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي من قبل الفطيم في الشركة أن ’سينومي ريتيل‘ تسير بخطى ثابتة على المسار الاستراتيجي الصحيح ً نحو المرحلة التالية من مسيرة نمونا، حيث سنواصل الاستثمار في علامات تجارية عالمية عالية الأداء وقابلة للتوسع، مما يساهم في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ويتيح لنا وجود الفطيم كمستثمر استراتيجي الاستفادة من سجلها الحافل بالتميز، مما يساهم بتعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع التجزئة. ويمكننا من تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لجميع المساهمين».