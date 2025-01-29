جدول فعاليات دبي يكشف عن فعاليات مميزة في فبراير



كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن مجموعة من الفعاليات المميزة التي تستضيفها دبي خلال فبراير 2025، والتي تتنوّع بين الأنشطة الفنية مثل مهرجان سكة للفنون والتصميم، والحفلات الموسيقية بمشاركة نخبة من النجوم العالميين، بالإضافة إلى الأنشطة والبطولات الرياضية المشوقة بما فيها طواف الإمارات.



الفنية والثقافية

انطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب 29 يناير ويستمر 3 فبراير 2025 في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، حيث يشكل المهرجان أكبر فعالية تحتفي بالكلمة المكتوبة والمنطوقة في المنطقة.

ويسلط المهرجان الضوء على المواهب المحلية، ويتيح للحضور من جميع الأعمار لقاء الكتّاب ومتابعة المناقشات والمشاركة في ورش العمل.



وتشمل النشاطات العائلية فعالية المهرجان بنكهة طفولية باللغتين العربية والإنجليزية، كما تروي الكاتبة فانيسا وولف للحضور قصة هذا ليس كلبي. وتبرز من الفعاليات الخاصة فعالية (إفطار رواد الأعمال: المرأة في القيادة) .

ويقام مهرجان سكة للفنون والتصميم من 31 يناير حتى 9 فبراير في حي الشندغة التاريخي، بنسخته الأحدث والتي تضم مجموعة من الفنانين من الإمارات ومنطقة الخليج لإثراء المشهد الفني في منطقة الشندغة بأعمال ترسم ملامح المستقبل.

وتُقام الفعاليات في قلب المنطقة الأكثر عراقة بالمدينة، ويثري المهرجان أجواء الإبداع من خلال استضافة المعارض الفنية، والعروض الموسيقية، والأمسيات الشعرية، وورش العمل، والأفلام الهادفة.



ويقام معرض تجربة نارورتو ذا غاليري من 31 يناير حتى 6 أبريل في دبي أوتليت مول حيث يمنح الزوار مغامرة مشوقة برفقة واحدة من أهم شخصيات الأنمي المحبوبة، مع عرض مخصص غني بالصور المذهلة، ومقاطع الفيديو الحماسية، والعروض الفنية الحصرية، والتي تحمل توقيع فناني أنمي مشهورين.



ويتيح العرض الرائع استكشاف عملية تطور الشخصيات، ومشاهد المعارك الملحمية، وعلاقات الصداقة المتينة التي بُنيت عليها قصة ناروتو.



أما مهرجان بريك ذا بلوك، فتنطلق أول فبراير في مدينة إكسبو دبي حيث توفر الفعالية وجهة مثالية لعشاق الأمسيات الرائعة التي تتضمن مأكولات شهية، وعروضا موسيقى حية، وأجواء اجتماعية مميزة.

ويقدم المهرجان قائمة من الفنانين الموهوبين، بمن فيهم سيمون جرين (بونبو)، ومنسق الأغاني روزي جولد من جنوب أفريقيا، والمنتج والموسيقي الهولندي جايل.



رأس السنة الصينية



وتحتفل دبي ببدء رأس السنة الصينية حيث تستمر العروض حتى 2 فبراير

في جميع أنحاء المدينة حيث تقدم دبي على مدار أسبوع كامل برنامجاً حافلاً بالفعاليات بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، وتتحول دبي التي تحتضن حوالي 200 جنسية مختلفة، إلى وجهة مثالية للسكان والزوار الراغبين في تجربة أحد أهم المهرجانات التي تدور حول الثقافة الصينية، حيث تجمع احتفالات رأس السنة القمرية بين الفعاليات الترفيهية والثقافية، وعروض التجزئة الحصرية في مراكز ووجهات التسوق الرائدة، وتجارب المأكولات المصممة خصيصاً في أفضل مطاعم المدينة.



مذاق دبي



ويقام مهرجان مذاق دبي بين 14 - 16 فبراير على مسرح مدينة دبي للإعلام حيث يعود المهرجان مع مجموعة من المطاعم الراقية، وجلسات التذوق، وورش فنون الطهي، والموسيقى الحية في الساحات الخارجية الرائعة في مدينة دبي للإعلام. كما يوفر لعشاق النكهات الفريدة نماذج الأطباق المميزة التي تقدمها مطاعم فاخرة وشهيرة .



وأيضا يقدم المهرجان باقة متنوعة من النكهات التي ترضي جميع الأذواق بدءاً من المأكولات الصينية في ديمون داك، وحتى الأطباق العالمية المبتكرة في أوستيريا فانكوليو. وتبرز من المطاعم المشاركة أيضا كل من رودس دبليو1 وإنديا باي فينيت وسيتي سوشيال ومايا للشيف ريتشارد ساندوفال.



دبي للقوارب

وتحتضن دبي معرض دبي للقوراب بين 19 - 23 فبراير في دبي هاربر حيث شكّل المعرض منذ انطلاقه قبل أكثر من 3 عقود واحدة من أهم الفعاليات البحرية بالمنطقة، ويسلط المعرض الضوء على اليخوت الفاخرة وأفضل القوارب التي يبدعها حرفيون مهرة من أنحاء العالم، كما يوفر فرصة فريدة للمشترين والبائعين وعشاق القوارب للتعرّف على أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع.



الفعاليات المباشرة



وتتضمن باقة الفاليات الترفيهية المباشرة "جاز أفينيو" من 31 يناير حتى 22 فبراير في قرية البوابة، بمركز دبي المالي العالمي مع أجمل أمسيات الموسيقى الحية وسط أجواء راقية وحضور نخبة من أبرز فناني الجاز والبلوز.



وتُقام العروض في عطل نهاية أسبوع من 31 يناير وحتى 22 فبراير 7:45 مساء، بمشاركة مجموعة مميزة من المؤدين، بمن فيهم مغنو السول والفانك من أنحاء العالم، والذين يقدمون أجمل الأنغام الأفريقية الكوبية والبرازيلية الحيوية



ويقام حفل عاطف أسلم، أول فبراير في كوكا كولا أرينا حيث يعود النجم الباكستاني إلى دبي لتقديم مجموعة من الأغاني الشهيرة من جلسات كوك استوديو، إلى جانب أغانيه الناجحة في الكثير من أفلام بوليوود.

ويشتهر أسلم، وهو واحد من أبرز الفنانين الباكستانيين، بأدائه الصوتي المميز وأغانيه الجميلة، بما فيها ديل ديان جالان وتاجدار إي حرام، التي تواصل تحقيق نجاحات لافتة.



أما عرض سويني تود فيقام بين 1 - 8 فبراير في دبي أوبرا حيث يقدم العرض المسرحي الموسيقي الحلاق الشيطاني لشارع فليت لمحة عن العالم المظلم لمدينة لندن في العصر الفيكتوري.

وتنتمي هذه المسرحية إلى الكوميديا السوداء، وهي إحدى أعظم روائع برودواي، حيث نالت إعجاب المشاهدين منذ عرضها للمرة الأولى في عام 1979، كما ألهمت فيلم تيم بيرتون المقتبس عنها من بطولة جوني ديب.



وتتضمن باقة الفعاليات في دبي حفل مباشر لفرقة ذا كورس يوم 6 فبراير في كوكا كولا أرينا حيث تجمع الفرقة الإيرلندية المميزة "ذا كورس" الأشقاء أندريا وشيرون وكارولين وجيم.



وقد حققت ألبومات هذه الفرقة الرباعية الشهيرة مبيعات بالملايين، وتجمع أعمالها بين موسيقى الروك الشعبية، والموسيقى "الكلتية" التقليدية، مع تأثيرات شعبية مميزة.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من الأغنيات الكلاسيكية التي تؤديها الفرقة من ألبومها الأول نوت فورجاتن، بما فيها رانواي، بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات المفضلة لدى المعجبين من ألبوم توك أون كورنرز، مثل آي نيفر لوفد يو، وأني واي، وسو يونج.



أما حفل فرقة ريفرمايا ذا ري يونيون فيقام 9 فبراير في كوكا كولا أرينا حيث تطل فرقة الروك الفلبينية الشهيرة "ريفرمايا" في حفل تقدم خلاله أجمل الأغنيات والأعمال الموسيقية.



وتحتفي الفرقة بإرثها الفني المذهل ضمن جولتها العالمية ذا ري يونيون، وتؤدّي في هذا الحفل الذي يُقام لليلة واحدة مجموعة من أعمالها الناجحة التي لا تزال حاضرة في عالم موسيقى الروك آند رول الفلبينية.

أما فعالية جاك ومايكل وايتهول في عرض مباشرفتقام 14 فبراير في كوكا كولا أرينا.

ويشتهر جاك ببرنامجه التلفزيوني الناجح ترافلز ويذ ماي فاذر، وسيقدم في العرض لمحة حول حياته العائلية المرحة المليئة بالحكايات الجديدة. وسوف يستمتع الجمهور بأمسية مليئة بالقصص المضحكة والمواقف الساخرة والأسرار العائلية.



ويقام عرض Poohkie المباشر 15 فبراير في قاعة الشيخ راشد حيث يحظى الحضور بأمسية مليئة بالفكاهة والضحك مع الممثل والمغني الفلبيني بوه، والممثلة الكوميدية ومقدمة البرامج التلفزيونية "بوكوانغ" الحائزة على جوائز. كما ينضم إليهما تشاد كينيس، الفائز في برنامج لاست ون لافينج الفلبين. واكتسب بوه شهرة واسعة بفضل البرنامج الكوميدي بانانا سبليت، واشتهر بقدرته الفائقة على تقليد الشخصيات، وخاصة شخصية الملاكم ماني باكياو.

حفل تييستو

وتحتضن كوكاكولا أرينا حفل تييستو المباشر 15 فبراير حيث يعود منسق الأغاني العالمي تييستو من جديد إلى دبي، ليحيي حفلاً مباشراً يؤدّي خلاله مجموعة من أجمل الألحان والأغنيات الشهيرة، مثل ذا بزنس، وجاكي تشان، ودونت بي شاي. ويشتهر الفنان الهولندي بلقب "عرّاب الموسيقى الإلكترونية".



وينطلق مهرجان ميتامون الموسيقي 15 فبراير في مدينة إكسبو دبي، للمرة الأولى في دبي، بمشاركة النجم هنري لاو، العضو السابق في فرقة سوبر جونيور إم، والذي يقدم أجمل أغانيه، مثل تراب وفانتاستك. كما ترافقه المغنّية لي يونغ جي، أول فائزة في البرنامجين هاي سكول رابر 3 وشو مي ذا ماني 11، والتي تشتهر بالعديد من الأغنيات المميزة، مثل داي أند نايت.

أما حفل غوستلي كيسس المباشر فيقام 16 فبراير في بلا بلا دبي حيث تشتهر الكاتبة ومغنّية البوب والروك الفرنسية - الكندية مارغو سوفيه بصوتها العذب، حيث تمزج أغنياتها بين موسيقى الحجرة وموسيقى الهاوس والإيقاعات بكل سلاسة.



وينطلق مهرجان ريويند فيست دبي 22 فبراير في بلا بلا دبي ليأخذ الحضور في رحلة مليئة بمشاعر الحنين مع الفنان الأسطوري توني هادلي، الذي يؤدي مجموعة من أشهر أغانيه الفردية وروائع فرقة سباندو باليه. كما يشارك في المهرجان نجوم عالميون يترقّبهم محبّو الموسيقى في دبي.

ويحيي إياد الريماوي حفلين مباشرين 22 و 23 فبراير على مسرح زعبيل حيث يعود المايسترو السوري إلى دبي ليصطحب الجمهور في رحلة حنين عبر شوارع دمشق العتيقة.



ويُعد الريماوي من أبرز الملحنين الموهوبين في العالم العربي، ويستعد لتقديم عرض استثنائي على مسرح زعبيل. واكتسب الريماوي شهرة كبيرة وإشادة واسعة من النقاد وعشاق الموسيقى بفضل مجموعة من ألبوماته الناجحة، بما فيها ألبومه الأول حكايات من دمشق.

أما فعالية "أوتار وأحلام".. رحلة مع الكلاسيكيات فتنطلق 23 فبراير في استديو دبي أوبرا حيث يحظى الجمهور بأمسية موسيقية رائعة مع فرقة رباعي الوتريات "بالدكان أونسامبل" التي تقدّم عرضها المباشر على مسرح دبي أوبرا، حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة رائعة من مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية الفرنسية للمؤلفين الموسيقيين كلود ديبوسي وغابرييل فوري وموريس رافيل، بمشاركة العازفين بيتر غلاديش وآنا لاريونوفا غلاديش وسيرغي بيلوزيرتسي وداريا كوتشينوفا. كما يتألق عازف الكمان بيلوزيرتسيف الحائز على جائزة مسابقة أندريا بوستاتشيني الدولية للكمان، وزميلته كوتشينوفا الفائزة في مسابقة بيتهوفن، بأدائهما ضمن هذا الرباعي.

أما حفل "عروج أفتاب" المباشر فيقام 25 فبراير في جميرا زعبيل سراي حيث تطلّ نجمة الغناء الباكستانية عروج أفتاب على الجمهور لتقدم مجموعة من أشهر أغانيها .

وتشمل الجوائز التي حصلت عليها أفتاب جائزة جرامي عن أغنيتها محبات مع ترشيحين لألبومها المشترك لوف إن إكزايل. وحظيت ألبومات أفتاب المنفردة بإشادات النقاد، وأبرزها فولتشر برينس ونايت رين، مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر الأصوات تألقاً في الموسيقى العالمية.



الفعاليات الرياضية



وتتضمن الفعاليات الرياضية "دبي لكرة السلة" في مواجهة "بوراك موزارت" 2 فبراير في كوكا كولا أرينا حيث يواجه نادي دبي لكرة السلة، أول فريق رياضي دولي في الإمارة، فريق بوراك موزارت الصربي في كوكا كولا أرينا.

وتأسس النادي عام 2024، ويواصل سعيه ليكون عنصرا قويا في الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة، والذي يُعد من أبرز المسابقات الرياضية في أوروبا. ويمتلك نادي بوراك موزارت، أحد أكثر أندية كرة السلة شهرة في صربيا، سجلاً حافلاً في تخريج أساطير في عالم كرة السلة.



أم تحدي الإمارات للفرق التكتيكية فيقام بين 1 - 5 فبراير في الرويّة حيث تستضيف شرطة دبي المسابقة الدولية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية في العالم.



وتنطلق فعالية نصف ماراثون 9 فبراير من برج خليفة إلى جميرا برج العرب حيث يعود نصف ماراثون Burj2Burj الذي تولّى عدّاؤون محترفون تحديد مساره من برج خليفة إلى جميرا برج العرب.

وينفرد الماراثون بالأجواء الموسيقية المباشرة، وبحضور المشجّعين، وبالمناظر الخلابة على المسار بطول 21.1 كيلومترا.



أما كأس دبي الذهبية للبولو فيقام بين 5 - 22 فبراير في منتجع ونادي الحبتور للبولو وسط منافسة مميّزة لفئة 20 هانديكاب، وتُعتبر أهم البطولات ضمن سلسلة بطولات كأس دبي للبولو، وتحلّ في المرحلة الثالثة بعد كأس دبي الفضية للبولو وكأس بولو ماسترز، وتشارك فيها أفضل فرق ولاعبي البولو .



وتقام سلسلة بيسبول يونايتد الإمارات بين 14 - 16 فبراير في ملعب ذا سيفنز حيث يمكن لعشاق البيسبول تشجيع أول فرق البيسبول للمحترفين في دول التعاون ضمن سلسلة بيسبول يونايتد الإمارات، ويواجه فريق أرابيا وولفز فريق ميد إيست فالكونز بين 14 و16 فبراير على أرض ملعب ذا سيفنز ويشارك في الفعالية أساطير دوري البيسبول الرئيسي.



طواف الإمارات

التفاصيل: ينطلق "طواف الإمارات"، أحد أبرز أنشطة ركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، 22 فبراير بمشاركة الدرّاجين الذين يتنافسون ضمن مسارٍ من نادي ضباط شرطة دبي إلى دبي هاربر وتتيح الفعالية للمشاركين فيها التسابق على عدة مسارات في المدينة، قبل انتقالهم إلى مسار القدرة للدراجات الهوائية واستمتاعهم بالمناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة والتوجه بعدئذٍ إلى جزر جميرا، ومن ثمّ العودة باتجاه نخلة جميرا على مسار الهلال، قبل وصولهم إلى المحطة الأخيرة في دبي هاربر.