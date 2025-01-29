الترويج للوجهات الترفيهية في دبي بالسوق الصينية

أعلنت مجموعة دبي القابضة للترفيه، إحدى أكبر المجموعات الترفيهية المتنوعة في المنطقة، عن عقد شراكة استراتيجية مع Trip.com ، المنصة العالمية الرائدة في السفر الإلكتروني، بهدف تعزيز الوصول إلى أبرز الوجهات الترفيهية التابعة لدبي القابضة للترفيه في السوق الصينية، مما يتيح للزوار تجربة ترفيهية سلسة تجمع بين أروع الوجهات في دبي.

وبموجب الشراكة، ستصبح مجموعة Trip.com الوكيل العام والشريك المفضل لتسويق وجهات دبي القابضة للترفيه في الصين.

وستعمل المنصة على إدراج عروض دبي القابضة الترفيهية ضمن خدماتها، ما يتيح للمسافرين الاستمتاع بأشهر الوجهات مثل دبي باركس ™ آند ريزورتس، أكبر مدينة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط والتي تحتضن موشنجيت ™ دبي، وريال مدريد ورلد، أول متنزه مستوحى من كرة القدم في العالم، وحديقة ليجولاند® الترفيهية دبي، وحديقة ليجولاند® المائية، وذا جرين بلانيت دبي، وحديقة وايلد وادي المائية ™ ، وجولة "داخل برج العرب" والقرية العالمية وذا فيو نخلة جميرا، وغيرها من المعالم الرائعة.

عروض حصرية

وسيحصل مستخدمو منصة Trip.com ، من خلال هذه الشراكة، على عروض حصرية وباقات مميزة تتيح لهم الاستمتاع بأبرز الوجهات التابعة لدبي القابضة للترفيه، مع ضمان حصولهم على تجربة غنية عند زيارتهم للإمارة، إلى جانب أنها خطوة تُعزز من خيارات المسافرين الصينيين لاستكشاف أفضل التجارب الترفيهية والثقافية في دبي.

وتأتي الشراكة ضمن الجهود الرائدة لدبي القابضة للترفيه الهادفة إلى توسيع حضورها على الصعيد العالمي واستقطاب الزوار من الأسواق الدولية الرئيسية، مع التركيز على الطلب المتزايد على تجارب السفر في دبي. ويسهم عرض المحفظة المتنوعة للشركة أمام مستخدمي مجموعة Trip.com العالمية، في تعزيز السياحة الواردة إلى دولة الإمارات ، وترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً رائدة عالمياً.