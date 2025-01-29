2.8 مليار درهم أرباح قياسية لـ«الإمارات الإسلامي» بزيادة 32%

حقق الإمارات الإسلامي إنجازاً بارزاً ومميزاً في عام 2024 بتسجيله أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليار درهم قبل احتساب الضرائب أي بزيادة ملحوظة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق. ويرجع هذا النمو الاستثنائي إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول على حد سواء، مما يعكس أداءً لأعماله القوي للغاية.

ارتفع صافي الربح ليسجل رقم قياسي بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% ليصل إلى 5.4 مليار درهم، ونمت الموجودات بنسبة 27% لتصل إلى 111 مليار درهم. وارتفعت التمويلات المقدمة للمتعاملين بشكل ملفت بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة ممتازة بلغت 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024. وتأتي هذه النتائج المتميزة التي حققها المصرف لتبرز قوة الاقتصاد الإقليمي وتظهر مدى مرونة المصرف وخبرته للوقوف للطلب المتزايد على الصيرفة الإسلامية واستجابته له.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 27% ليبلغ 111 مليار درهم في عام 2024

وارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 70% من إجمالي الودائع

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «حقق الإمارات الإسلامي أفضل أداء مالي له على الإطلاق خلال عام 2024، مما عزز مكانته كأسرع مصرف إسلامي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة كبيرة بلغت 46% لتصل إلى 3.1 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% في عام 2024، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

في عام 2024، انصب تركيز الإمارات الإسلامي على تطوير منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات متعاملينا المتغيرة، ولا يزال تسريع الرقمنة ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية من خلال استثمارات واسعة في التكنولوجيا والرقمنة لتقديم خدمات مصرفية سريعة وآمنة وميسرة.

لقد حققنا علامة فارقة في رحلتنا نحو الاستدامة من خلال إطلاق أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، مما يؤكد التزامنا بالتمويل الإسلامي المستدام.

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:»فاق الإمارات الإسلامي كل التوقعات في عام 2024 حيث حققنا أعلى أرباح على الإطلاق، ويرجع هذا النجاح إلى النمو القوي في كل من الدخل الممول وغير الممول، مما أدى إلى تحقيق صافي هامش ربح جيد مع انخفاض تكلفة المخاطر.

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية للغاية، لا نزال مجهزين جيداً لتعزيز ثقة المتعاملين والإستفادة من الفرص التي يحققها إقتصادنا المزدهر، حيث نتطلع إلى الحفاظ على زخمنا الإيجابي في عام 2025.

كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 27% ليصل إلى 111 مليار درهم، مع ارتفاع التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024.

وبالنظر إلى عام 2025، سيواصل الإمارات الإسلامي تركيزه على تعزيز أهدافه الاستراتيجية لدفع عجلة النمو وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، ولا نزال ملتزمين بتعزيز تجربة المتعاملين والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر والاستدامة. "