«جواهر الإمارات» ينطلق اليوم بمشاركة 160 عارضاً و500 علامة تجارية

تنطلق، اليوم في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة السادسة من «معرض جواهر الإمارات 2025» الذي ينظمه المركز من 29 يناير حتى 2 فبراير 2025، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة 160 عارضاً وأكثر من 500 علامة تجارية تشمل أشهر العلامات المحلية والعالمية في الألماس والذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات.

ويجمع الحدث في نسخته الجديدة أبرز العلامات التجارية والمصممين، من دول مثل الإمارات، وقطر، والسعودية، ولبنان، وسنغافورة، وتايلاند، وروسيا، وتركيا، وباكستان، الهند، وإيطاليا، وغيرها من الأجنحة التي تسلط الضوء على إبداعات المصممين المتميزة .

ويستعد المصممون الإماراتيون إلى تسجيل بصمة متميزة في المعرض وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة، حيث ستضم منصات المصممين الإماراتيين مشغولات ذهبية وتشكيلات متفردة ونادرة، تتميز بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة.

ويوفر المعرض الذي يفتح أبوابه أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد من الساعة 1 ظهراً وحتى 10 ليلاً ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً وحتى 10 ليلاً، فرصة متميزة للزوار للفوز بقسائم شرائية وجوائز عينية من الذهب .