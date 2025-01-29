«اقتصادية عجمان» تطلق مشروع «كشف حساب المستثمر»

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مشروع «كشف حساب المستثمر» الذي يهدف إلى تعزيز مستوى الوعي الاستثماري وتحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، وذلك تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال بما يتواءم مع رؤية عجمان 2030 في تحقيق الاقتصاد المستدام.

ويقدم المشروع للمستثمرين تقارير دورية رقمية تضم معلومات شاملة حول التراخيص والتصاريح المرتبطة بهم، بما في ذلك حالتها القانونية والإدارية والإنذارات والمخالفات لضمان المتابعة الفعالة واتخاذ القرارات المناسبة.

ويسهم «كشف حساب المستثمر» في خفض معدلات التراخيص غير المجددة من خلال تحفيز المستثمرين على الالتزام بالتجديد الدوري إضافة إلى تسهيل عمليات السداد الفوري للمخالفات.