«غرفة الشارقة» تطلق مبادرة «بصمة الأعمال»

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق مبادرة «بصمة الأعمال»، وذلك خلال فعاليات معرض الشارقة العقاري «إيكرس».

وتتمثل المبادرة التي تتمثل بسلسلة بودكاست إلى تسليط الضوء على أهمية إمارة الشارقة كوجهة استراتيجية رائدة لإدارة الأعمال والاستثمار وتتضمن السلسلة في حلقاتها المستقبلية لقاءات مع عدد من رواد وقادة الأعمال حيث ستستعرض آية عيسى من مجموعة IPT للنفط والغاز وتوزيع الزيوت تجربة المجموعة الناجحة في التواصل مع أكثر من 250 شركة عالمية من خلال الشارقة.

ويكشف محمد العيتاني، الرئيس التنفيذي لمصنع أفكو للزيوت والدهون، عن رحلته التي بدأت من الشارقة وصولاً إلى امتلاك 95 مصنعاً حول العالم، في حين يتحدث الدكتور غانم الهاجري، مدير عام نمار الإمارات، عن كيفية منافسة الشركات الإماراتية في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي في السوق العالمي، كما سيشارك بدر محمد صعب، الرئيس التنفيذي لشركة بدر الإمارات، قصة انتقاله من شغفه بـ «الكشافة» إلى قمة مبيعات شركته.