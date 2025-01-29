1.2 مليار إيرادات «إي إس جي ستاليونز الإمارات»

أعلنت «إي إس جي ستاليونز الإمارات» التابعة للشركة العالمية القابضة عن نتائجها المالية السنوية لعام 2024، حيث قفزت الإيرادات الإجمالية للمجموعة إلى 1.27 مليار درهم، مسجلةً نمواً لافتاً بنسبة 109% مقارنة بإيرادات 2023 البالغة 609.36 ملايين درهم، ما يعكس النمو الكبير والأداء القوي عبر قطاعات العمل الرئيسية كافة.

كما شهدت الأرباح الإجمالية قفزة كبيرة 160% إلى 436.32 مليون درهم، مقارنة بـ 167.6 مليون درهم في العام السابق، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الضريبة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 75% لتصل إلى 228.86 مليون درهم، مقارنة بـ 131.02 مليون درهم في عام 2023.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «كان عام 2024 عاماً محورياً لـلمجموعة، حققت خلاله إنجازات مالية استثنائية وتقدماً استراتيجياً لافتاً. وتعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمالنا والتزامنا الراسخ بدفع النمو والابتكار والاستدامة. نحن فخورون بدورنا الريادي في تحقيق النمو وتعزيز المرونة في قطاعات عملنا، ما يعزز مكانة المجموعة كمساهم رئيسي في مسيرة الازدهار والنمو الاقتصادي طويل الأجل لدولة الإمارات».