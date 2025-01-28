«أراضي دبي» تكرم 120 من الشركاء بالقطاع العقاري

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ملتقى تكريم الشركاء لعام 2024 تحت شعار «بمشاركتكم تحققت الإنجازات»، والذي شهد تكريم أكثر من 120 شريكاً من شركاء الدائرة في القطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعلام.

ويُعد الملتقى خطوة مهمة نحو تطوير استراتيجية إدارة العلاقات مع الشركاء، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، بما يساهم في تنفيذ استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ودعم التنمية المستدامة. ويهدف هذا التكريم إلى تحفيز الشركاء على مواصلة جهودهم الداعمة لتحقيق رؤية دبي المستقبلية في مجال الريادة والابتكار.

وأكد المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أهمية الشراكات في تحقيق هذه الإنجازات وقال: «نحتفي معاً بما أنجزناه، ونعبر عن امتناننا العميق لكم، شركاءنا الأعزاء، فقد كنتم وما زلتم القوة المحركة لنجاحات الدائرة والشركاء الحقيقيين في تحقيق رؤية دبي للريادة والتميز في القطاع العقاري».

وأضاف: «الإنجازات التي تحققت في 2024، تعكس حجم التعاون المشترك والثقة المتبادلة بيننا. وبفضلكم، أصبحت دبي الوجهة المفضلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث نجحنا في جذب أكثر من 110,000 مستثمر جديد».

وشدد على أن إمارة دبي ليست مجرد مدينة، بل هي رؤية طموحة تتبناها قيادة حكيمة وتستند إلى العمل الجاد والشراكات المتينة والفاعلة. وقال: «نحن في أراضي دبي ملتزمون بتعزيز شراكاتنا معكم وتوفير كل الدعم والفرص اللازمة لمواصلة مسيرة التميز، لنصنع مستقبلاً أفضل للقطاع العقاري في دبي، ولتظل الإمارة دائماً في مقدمة المدن العالمية».

وفي ختام الملتقى، جددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شكرها وتقديرها لجميع شركائها، مؤكدة التزامها المستمر بتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف القطاع العقاري في دبي، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.