رسملة أسهم الإمارات تتخطى تريليون دولار

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.889 تريليونات درهم، لتتخطى بذلك تريليون دولار في ختام تداولات اليوم، موزعة بواقع 2.987 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و901.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.6 مليار درهم في ختام تداولات اليوم، موزعة بواقع 995.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و576.76 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 496.5 مليون سهم عبر تنفيذ 33.4 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5175 نقطة، بدعم سهم «إعمار العقارية»، الذي ارتفع 0.38%، ليغلق مؤشر السوق عند 5176.73 نقطة، منخفضاً بـ0.29%.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على نحو 47% من سيولة سوق دبي بقيمة ناهزت 270.6 مليون درهم.

وقفز سهم «الإمارات ريم للاستثمار» بالحد الأقصى عند 3.20 دراهم مرتفعاً 14.7%، ليقود ارتفاعات 11 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم «شعاع كابيتال» 3.9%، و«مصرف السلام السودان» 3.6%، و«تبريد» 1.7%، و«طلبات» 1.4%. وارتفع سهم إ«عمار العقارية» بنسبة 0.4% عند 13.05 درهماً، بينما انخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.5% عند 0.438 درهم، وانخفض سهم «دريك أند سكل» بنسبة 0.3% عند 0.351 درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 15.25 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 285 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 269.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9549.68 نقطة منخفضاً هامشياً بـ0.03% بنهاية جلسة اليوم.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 174.8 مليون درهم مرتفعاً 1.3% ليغلق عند 10.94 دراهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 169.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 69.4 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي، خلال جلسة اليوم، تنفيذ 8 صفقات كبيرة على سهم شركة «أيه دي إن إتش للتموين»، بقيمة 17.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 20 مليون سهم من أسهم الشركة.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم حياة للتأمين 4%، و«الشارقة للأسمنت» 2.07%، و«بنك رأس الخيمة الوطني» 2.06%، و«أدنوك للتوزيع» 1.98%. وارتفع سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.3% عند 10.94 دراهم، وارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 0.1% عند 0.769 درهم، بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.4% عند 2.13 درهم، وسهم «لولو» بنسبة 1.1% عند 1.88 درهم. وأقفل سهم «إشراق للاستثمار» منخفضاً بنسبة 0.5% عند 0.376 درهم.

الأسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.07%، ومسقط 0.11%، والبحرين 0.09%، فيما انخفضت بورصة الكويت 0.48%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.4 % ليغلق عند 12421 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ مايو 2024، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات ريال. وصعد سهم جبل عمر، بنسبة 8 %، عند 27.80 ريالاً، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 37 مليون سهم هي الأعلى منذ 2008، وبقيمة تجاوزت مليار ريال.

وارتفع سهم إس تي سي، بأكثر من 2 % عند 43.30 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت توقيع اتفاقية مع جهة حكومية بقيمة 32.64 مليار ريال لغرض بناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات الجلسة، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والسويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 29646 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 36840 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13042 نقطة.