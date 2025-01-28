فينسيتور العقارية تسلم مشروعها الجديد باستثمارات 400 مليون درهم

أعلنت شركة فينسيتور العقارية، تسليم مشروعها الجديد - فينسيتور بينيسيري - الذي يقع في منطقة أرجان، بتكلفة استثمارية 400 مليون درهم.

جاء ذلك في فاعلية كبيرة بحضور محمد علي البدواوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة تنظيم العقارات، وماجد صقر المري، الرئيس التنفيذي لقطاع تسجيل العقارات، وماجدة علي راشد، الرئيسة التنفيذية لقطاع تطوير العقارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والعديد من كبار الشخصيات. وتضمن الحدث الكبير عرضاً مذهلاً للطائرات من دون طيار، والألعاب النارية المهيبة والترفيه من الطراز العالمي.

وقال فيجاي دوشي، رئيس مجلس إدارة شركة فينسيتور العقارية: إن فينسيتور بينيسيري ليس مجرد مشروع؛ بل هو خطوة جريئة نحو إعادة تعريف كيفية عيشنا وتنفسنا وازدهارنا.

وقال فير دوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فينسيتور العقارية، فينسيتور بينيسيري هو قطعة فنية في حد ذاته. إنه تجسيد لأسلوب فينسيتور المتميز في تبني العمارة الأوروبية الحديثة وخلق روائع.

يعد المشروع معلماً سكنياً آخر تقدمه فينسيتور العقارية، بعد عمليات التسليم الناجحة لفينسيتور بالاسيو وفينسيتور بوليفارد. مع مجمل قيمة المحفظة التي تتجاوز 3 مليارات درهم، والتي تمتد على مدى 7 مشاريع عقارية، تواصل فينسيتور رفع مستوى المساكن المصممة ذات العلامات التجارية، ودمج الهندسة المعمارية الخالدة في العافية.

وتقول ميلي دوشي، المديرة الإبداعية لشركة فينسيتور العقارية: لا تكتفي فينسيتور بإنشاء المنازل فحسب، بل إنها تبتكر روائع معمارية تجسد الفخامة أيضاً.