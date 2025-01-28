6.1 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بارتفاع 16%

حقّق مصرف أبوظبي الإسلامي أداء قياسياً خلال عام 2024، حيث بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 6.1 مليارات درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 16% مقارنة مع 5.25 مليارات درهم في العام السابق، جاء ذلك بعدما وصل صافي الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الأخير من عام 2024 إلى 1.6 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.

وأوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع أرباح بواقع 83 فلساً للسهم الواحد، لتصل إلى 3.03 مليارات درهم أي ما يعادل 50 % من صافي الأرباح 2024. ومقارنة بالعام 2023 فقد ارتفعت التوزيعات 17% مقارنة بـ 71 فلساً للسهم وبإجمالي 2.59 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وحقق المصرف نمواً في صافي الأرباح (قبل الضريبة) في العام 2024 بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 6.9 مليارات درهم مسجلاً بذلك عائداً قوياً على حقوق المساهمين وصل إلى 28%.

وسجلت إيرادات المصرف خلال عام 2024 تحسناً بنسبة 14% لتبلغ 10.6 مليارات درهم مقارنة مع 9.3 مليارات درهم في العام السابق.

ونما الدخل من مصادر التمويل بنسبة 7% على أساس سنوي ليبلغ 6.6 مليارات درهم خلال عام 2024 مقارنة مع 6.1 مليارات درهم في العام الماضي، مدفوعاً بقوة حجم الأعمال. ووصل هامش صافي الربح إلى 4.35%.

وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 28% خلال عام 2024 ليبلغ 4.1 مليارات درهم مقارنة مع 3.2 مليارات درهم في العام السابق، ما يعكس الأداء القوي المستمر للإيرادات من الرسوم والعمولات، والتي نمت بنسبة 12% من مبيعات مختلف المنتجات، بجانب نمو الدخل من الاستثمار بنسبة 39%. ويساهم الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 38% من الدخل التشغيلي مقارنة مع 34% في عام 2023، ما يعكس استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع الإيرادات.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 18% لتصل إلى 620 مليون درهم في عام 2024، ما أثمر عن تكلفة مخاطر سنوية بواقع 53 نقطة أساس.

وأعلن البنك ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليار درهم، ونما تمويل المتعاملين بنسبة 24% على أساس سنوي، حيث نمت تمويلات المتعاملين بقيمة 28 مليار درهم خلال عام 2024.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي، لتبلغ 183 مليار درهم بالمقارنة مع 157 مليار درهم في عام 2023، حيث حافظ المصرف على تنوع مصادر تمويله مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 61% من إجمالي الودائع.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: «واصلنا تحقيق إنجازات قوية خلال عام 2024 من خلال التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة تفوق توقعات متعاملينا، وسجلنا نتائج مالية قياسية جديدة، وأحرزنا تقدماً لافتاً في مسيرتنا للتحول الرقمي، كما سرّعنا وتيرة مبادرات الاستدامة مستفيدين من علامتنا التجارية الفريدة. وحققنا أداءً مالياً قوياً مع وصول صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 6.9 مليارات درهم إماراتي بنمو بنسبة 26% على أساس سنوي، ونمو في الإيرادات وصل إلى 14%، ما شكل شهادة على نجاح استراتيجية أعمالنا، حيث واصل مصرف أبوظبي الإسلامي مضيه بخطوات ثابتة على مسار النمو المستقبلي».

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نمت الأرباح مدفوعةً بزيادة حجم تمويل المتعاملين، ما رفع الدخل من التمويل بنسبة 7% مقارنة مع العام 2023. وشهد الدخل من غير مصادر التمويل زيادة لافتة بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بارتفاع في الرسوم والعمولات من إدارة الثروات والبطاقات والرسوم المرتبطة بتمويل المتعاملين. وشكل الدخل من غير مصادر التمويل نسبة 38% من إجمالي الدخل، مما يؤكد تركيزنا الاستراتيجي على تنويع الإيرادات، إلى جانب مواصلة ضبط النفقات، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 29.6% مقارنة مع 32.9% في العام السابق».