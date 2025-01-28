الحبتور يعلن إلغاء استثماراته في لبنان وبيع ممتلكاته

أعلن خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان بسبب الأوضاع الراهنة.

وقال الحبتور: اتخذتُ، بالتشاور مع مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، قراراً مؤلماً لم أرغب يوماً في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب، دفعتنا إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وأعلن الحبتور: «إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان، بالإضافة إلى بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في لبنان، وعدم السفر إلى لبنان سواء له أو عائلته أو مديري المجموعة».

وأكد أن هذه القرارات، لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك.