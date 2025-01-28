"دبي الإسلامي" يُطلق حملة مكافآت حصرية بجوائز 3 ملايين درهم

أطلق بنك دبي الإسلامي، حملة ترويجية جديدة تقدم لمتعامليه فرص استثنائية للفوز بمكافآت مجزية، وتتيح الحملة للمشاركين فرصة التأهل للفوز من خلال زيادة أرصدة حساباتهم الجارية وحسابات التوفير، أو عبر إجراء التحويلات بالعملات الأجنبية.

وتقدم الحملة، التي تمتد على مدار 4 أشهر، جوائز نقدية قيّمة تصل إلى 3 ملايين درهم إماراتي، يتأهل متعاملين اثنين فيها للفوز بما يصل الى مليون درهم لكل منهما، بالإضافة إلى 200 فائز آخر سيحصل كل منهم على مكافأة نقدية تبلغ 5,000 درهم، في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتقديم حلول مصرفية متميزة تعزز تجربة المتعاملين، وتكافئهم على ثقتهم وولائهم.

وتستهدف حملة "حلمك بالفوز الكبير بات حقيقة" المتعاملين الحاليين والجدد ضمن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال، حيث توفر لهم فرصة زيادة أرصدة حساباتهم ومكافأتهم مقابل التزامهم المالي. ويمكن للمتعاملين المؤهلين المشاركة في السحوبات من خلال زيادة متوسط رصيد حساباتهم الجارية أو حسابات التوفير بمقدار 10,000 درهم، أو القيام بمعاملات تحويل بالعملات الأجنبية بقيمة 10,000 درهم أو أكثر، للحصول على فرص أكثر للفوز.

حلول متقدمة

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: " في إطار التزامنا الراسخ في بنك دبي الإسلامي بالابتكار والتميز، نسعى باستمرار إلى تعزيز تجربة متعاملينا المصرفية من خلال تقديم حلول متقدمة تثري مسيرتهم نحو تحقيق أهدافهم المالية. نهدف من خلال هذه الحملة إلى تشجيعهم على اتخاذ خطوات واعية واستباقية لإدارة وتنمية أموالهم بثقة، مع توفير فرص استثنائية للفوز بمكافآت مجزية تعزز مسيرتهم المالية على المدى الطويل، ليواصل بنك دبي الإسلامي بذلك ترسيخ مكانته كشريك موثوق يدعم متعامليه في تحقيق طموحاتهم، ويثري تجربتهم المصرفية الشاملة بفعالية وابتكار".

التمكين المالي

ومن خلال إطلاق حملته الجديدة، يرسخ "دبي الإسلامي" مكانته كمؤسسة مالية رائدة تلتزم بتقديم تجارب مصرفية متميزة تجمع بين الابتكار والقيمة. وتسعى حملة "حلمك بالفوز الكبير بات حقيقة" إلى تعزيز العلاقة مع المتعاملين عبر تقديم حلول مالية متطورة تُلبي تطلعاتهم، وتبرز رؤية البنك لتعزيز التمكين المالي وتشجيع الإدارة الذكية للموارد بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل .