"موانئ أبوظبي" تحصد جائزتي "جرين ورلد" و "جرين أبل" للبيئة

حصدت مجموعة موانئ أبوظبي، جائزتين دوليتين ضمن جوائز "جرين ورلد" و "جرين أبل" للبيئة لعام 2024، تقديراً لجهودها المتواصلة تجاه تعزيز الاستدامة في القطاع البحري والخدمات اللوجستية.

وتعد جوائز "جرين ورلد" الفئة العليا من جوائز "جرين أبل"، والتي تقدمها منظمة "ذا جرين" البريطانية منذ عام 1994، تقديراً لأصحاب أفضل الممارسات البيئية على مستوى العالم. ويتنافس على نيل هذه الجوائز العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات والشركات والمنظمات والمؤسسات المجتمعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفازت المجموعة بجائزة "جرين ورلد" للبيئة لعام 2024 (الفئة الفضية) عن مشروع "النقل والتوزيع: الالتزام المجتمعي"، إضافة إلى جائزة "جرين أبل" (الفئة البرونزية) عن مشروع "التنمية المستدامة: الحد من الانبعاثات الكربونية"، وذلك تقديراً لأنشطتها ومشاريعها البيئية ذات الصلة.

وتعكس الجوائز تقدير منظمة "ذا جرين" للجهود الحثيثة التي تبذلها مجموعة موانئ أبوظبي، والتزامها بالاستدامة، ودورها الرائد في تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية.

ممارسات مبتكرة

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي: "يأتي حصولنا على جائزتي "جرين ورلد" و "جرين أبل" للبيئة تقديراً لالتزام مجموعة موانئ أبوظبي الراسخ بالاستدامة البيئية. وتؤكد هذه الجوائز على جهودنا في تبني ممارسات مبتكرة وصديقة للبيئة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية. وإننا إذ نثمن الاحتفاء بإنجازاتنا عبر هذه الجوائز، فإننا نتطلع من خلالها إلى مواصلة مسيرتنا نحو بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

ويسلط التكريم الضوء على المبادرات المبتكرة للمجموعة، وتفانيها في الحد من تأثيرها البيئي، ومساهماتها في الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض. وتعتبر مجموعة موانئ أبوظبي رائدة في ممارسات الاستدامة ضمن قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية. ولطالما وضعت المجموعة الاستدامة في صميم استراتيجيتها للأعمال، حيث تعمل بشكل منهجي على دمج مصادر الطاقة البديلة وغيرها من التقنيات المبتكرة مثل القاطرات البحرية التي تعمل بالطاقة الكهربائية، في جميع عملياتها.

وفي 2023، خفضت مجموعة موانئ أبوظبي كثافة انبعاثات غازات الدفيئة وكثافة الكهرباء في عمليات مناولة الحاويات 2% و7% على التوالي مقارنة بمستويات عام 2022، وذلك من خلال زيادة الكفاءة واستخدام الطاقة الشمسية، حتى مع ارتفاع إنتاجية الحاويات بنسبة 13% على أساس سنوي.