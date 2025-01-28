"بروج" للبتروكيماويات تبرم اتفاقيات توريد بقيمة 367 مليون درهم

أعلنت "بروج بي إل سي"، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن إبرامها اتفاقيات توريد وتعاون جديدة بقيمة تزيد على 367 مليون درهم مما يعزز ريادة الشركة في مجال الاستدامة وتوفير المواد المتطورة.

وشملت الاتفاقيات الأربعة التي وقعتها "بروج"، اتفاقية مع شركة "بيريكاب" لتزويدها بالبولي إيثيلين والبولي بروبيلين المطور لتصنيع أغطية العبوات عالية الأداء، واتفاقية مع شركة "تغليف للصناعات" لتمكينها من تصنيع حلول تغليف متينة ومرنة، واتفاقية أخرى مع "شركة الإنماء الصناعي" لتصنيع حلول التغليف المستدامة، واتفاقية رابعة مع شركة "ألبلا" لتصنيع حلول التغليف المطور الذكية عالية الجودة.

وستمكِّن هذه الشراكات الجديدة "بروج" من تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الصناعية بما في ذلك قطاع التغليف المطور،كما تعكس تركيز الشركة على إنتاج مواد مبتكرة تساهم في تعزيز سلامة المنتجات، والحدّ من الهدر عن طريق إطالة فترة صلاحية المواد الغذائية بشكل كبير، مع تحسين إمكانية إعادة التدوير للحد من الأثر البيئي.

وتم تطوير نحو 80% من منتجات "بروج" المتميزة والمتنوعة من البولي أوليفين لخدمة القطاعات سريعة النمو مثل الطاقة والبنية التحتية والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطور.

كما تعمل "بروج" أيضاً على تطوير استراتيجية "صفر نفايات" من خلال الاستفادة من التعاون في إنتاج حلول البولي أوليفين الخام والمعاد تدويره لتعزيز قابلية إعادة التدوير.

وأعلنت "بروج" أيضاً عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركتي "تحزيم" للتغليف و"ريباوند" لإنتاج حلول التغليف مطورة للتغليف الصناعي لشحن البضائع الثقيلة باستخدام 30% من مادة البولي إيثيلين المعاد تدويرها بعد الاستهلاك.

وتساهم "بروج" من خلال هذا المنتج المبتكر للتغليف الذي يمتاز بأقل بصمة كربونية في تمكين عملائها من تسريع الوصول إلى أهداف الاستدامة، مستفيدةً من قدرتها على الاستثمار في الشراكات النوعية والتقنيات المتقدمة التي تستخدمها.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي في "بروج" : إنه من خلال توفير حلول البولي أوليفين العالية الجودة تسهم بروج في تمكين شركائها من تعزيز جودة منتجاتهم وتحسين قابلية إعادة تدويرها والحد من تأثيرها البيئي حيث تم تصميم المواد التي تنتجها "بروج" لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التغليف المطور، مما يضمن رفع الكفاءة وتعزيز السلامة والأداء طويل الأجل وأشار السويدي إلى أنه من خلال هذه الشراكات تعمل "بروج" على تعزيز سلاسل الإمداد وصياغة مستقبل مستدام لقطاع التصنيع من خلال تزويده بحلول متطورة توفر قيمة حقيقية.