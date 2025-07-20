علامات عالمية تشارك في صفقات «صيف دبي»

تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 تجربة تسوق استثنائية خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى مع عودة الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 18 يوليو الجاري حتى 7 أغسطس المقبل، حيث تقدم أبرز العلامات التجارية خصومات مذهلة لمدة يوم واحد في جميع فروعها من الساعة 10 صباحاً.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض حصرية وتخفيضات مذهلة تصل إلى 90 % لفترة محدودة على العلامات التجارية العالمية في مجالات الأزياء، والجمال، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، وغيرها.

وسيتم الكشف عن كل مفاجأة قبل 24 ساعة فقط من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني وعبر حساب DubaiFestivals@ على إنستغرام وتيك توك.

ويمكن لعشاق الساعات التوجه إلى متجر أور تشويس في ابن بطوطة مول اليوم، والاستمتاع بعرض استرداد 100 % من قيمة كل عملية شراء، حيث يحصل المتسوقون على قسائم تعادل المبلغ الذي قاموا بإنفاقه.