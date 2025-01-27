«أمنيات» تتصدر مبيعات المنازل فائقة الفخامة في دبي بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار

واصلت شركة «أمنيات» العقارية ترسيخ مكانتها القيادية في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي، حيث حققت مبيعات بلغت 2.94 مليار درهم (ما يزيد على 800.2 مليون دولار) خلال عام 2024. ووفقاً لبيانات صادرة عن «بروبيرتي مونيتور»، المزود الرائد لتكنولوجيا السوق والمعلومات العقارية في الإمارات. واستحوذت «أمنيات» على أكثر من ثلث (37 %) من إجمالي الصفقات في فئة المنازل السكنية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار.

وتعكس هيمنة شركة «أمنيات» في فئة المنازل فائقة الفخامة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار مكانة دبي كعاصمة عالمية للعيش الفاخر. ويمثل هذا القطاع قمة التميز، حيث يجذب المستثمرين الأكثر ثراء وخبرة في نمط الحياة الفاخر. وتأتي ريادة «أمنيات» كشهادة على أكثر من عقدين من التطويرات الرائدة والتصميمات الراقية.

ووفقاً لـ«بروبيرتي مونيتور»، تصدرت «أمنيات» سوق العقارات في دبي لعام 2024 من حيث عدد الصفقات وقيمتها الإجمالية للمنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار. كما هيمنت «أمنيات» على صفقات العقارات فائقة الفخامة في المناطق الرئيسية مثل الخليج التجاري/وسط مدينة دبي ونخلة جميرا، حيث حققت مبيعات قياسية بلغت 2.94 مليار درهم (ما يزيد على 800.2 مليون دولار) عبر 46 صفقة، مستحوذة على حصة سوقية بارزة بلغت 37 % في هذا القطاع.

وفي نخلة جميرا، سجلت «أمنيات» مبيعات بلغت 2.18 مليار درهم (593 مليون دولار) من خلال 33 صفقة عقارية فاخرة، محققة حصة سوقية بلغت 58.1 %، مما يعزز سمعتها كمطور مفضل في هذا العنوان العالمي المرموق. وبالمثل، سجلت الشركة مبيعات بلغت 758.3 مليون درهم (206.4 ملايين دولار) من خلال 13 صفقة في منطقتي الخليج التجاري ووسط مدينة دبي، مستحوذة على 43.5 % من الحصة السوقية في هذه المناطق الحضرية الراقية.

وكانت مشاريع «أمنيات» المميزة مثل «أورلا إنفينيتي»، دورشيستر كوليكشن، دبي، وراء نجاح الشركة، حيث تم بيع جميع الوحدات الدوبلكس فائقة الفخامة البالغ عددها 20 وحدة بحلول أغسطس 2024، محققة مبيعات بلغت 1.4 مليار درهم (385.4 مليون دولار).

وقال مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة: لطالما كانت شركة «أمنيات» العقارية رائدة في تقديم تجارب معيشية راقية على مدار أكثر من عقدين. ونشعر بالامتنان لرؤية سوق دبي يجذب الأفراد المميزين الذين نفتخر بأنهم يشكلون مجتمعنا.

ويعكس نجاحنا المستمر وسجلنا الحافل الثقة والرضا لدى عملائنا الذين يشاركوننا رؤيتنا للعيش الراقي. إنها شهادة دعم نعتز بها، ومع استمرار سوق العقارات في دبي بالتطور كوجهة جذب للمستثمرين العالميين الباحثين عن تجارب معيشية حصرية، يمثل قطاع المنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار قمة هذا التطور. ولطالما تمثلت رؤيتنا بتقديم روائع توفر تجارب معيشية استثنائية. وقد أوفينا بهذا الوعد، مما رسخ مكانة «أمنيات» كمطور العقارات المفضل لأكثر العملاء تميزاً في العالم.